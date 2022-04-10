На благодійному матчі "Шахтаря" в Греції виклали 176 іграшок в пам'ять про вбитих дітей в Україні (фото)

Як відомо, 9 квітня на стадіоні в Піреї відбувся перший матч ФК "Шахтар" Ріната Ахметова у рамках благодійного туру Shakhtar Global Tour for Peace з місцевим Олімпіакосом. Шахтар поступився 0:1.

На футболках гравців були назви українських Міст-Героїв, які чинили запеклий опір російським окупантам: Маріуполь, Ірпінь, Буча, Волноваха, Гостомель, Харків, Миколаїв, Чернігів, Херсон та Охтирка.

Як повідомлялось, "Шахтар" проведе цикл благодійних ігор. Усі зібрані кошти будуть спрямовані в Україну на допомогу постраждалим від російської агресії українських дітям.