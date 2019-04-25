Бізнес на людських страхах: Комаровський розвінчав популярний міф про дітей

Комаровський пояснив, чому в суспільстві багато говорять про глютен, алергію і інші захворювання
Доктор Комаровський розвінчав міф про те, що сучасні діти стали дуже хворобливими і мають з народження рідкісні захворювання. Про це він написав на своєму форумі для батьків.
Комаровского батьки запитали про те, чи правда те, що сучасні діти народжуються більш слабкими і хворобливими, ніж їх батьки.
"Алергія, непереносимість глютену, лактози... Про ці діагнози раніше чули тільки просунуті педіатри і вузькі фахівці, а сьогодні їх визначають у кожної десятої дитини", - написали на форумі.
Доктор Комаровський розвінчав міф про слабких дітей (facebook.com/komarovskiynet)
Комаровський спростував це твердження і пояснив, що існує кілька факторів, які створюють ілюзію масової хворобливості сучасних дітей:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Комаровський розвіяв популярні міфи про вітряну віспу.
А також писали про те, що Комаровський зробив попередження для батьків.