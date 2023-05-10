Беженка из Мариуполя переехала в Россию. Смотрите, в какие условия ее поселили (фото)

Беженка из Мариуполя по своей воле уехала из Украины в Россию. Ее поселили в Красноярском крае в городе Канск. Как оказалось, условия жизни - не для слабонервных.
В материале Styler смотрите, куда селят украинцев, которые так хотели в Россию.
Так, в одном из российских СМИ совсем не отрицают того факта, что беженку из Мариуполя в марте 2023 года поселили в комнату в общежитии, которая совсем не отапливается. Температура в помещении - для морозостойких, 11 градусов тепла.
Известно, что фамилия украинки - Гусева.
Также в комнате была оголена проводка, санузел находится в плачевном состоянии, со стен сыплется краска, на подоконнике лежит разбитый вентилятор.
Отметим, что Канск - это небольшой город с населением 80 тысяч человек в Красноярском крае (Сибири).
Напомним, что страна ЕС предложит украинцам выплаты за возвращение домой.
А в Норвегии увеличат финансирование украинских беженцев.