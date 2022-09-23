Не бойтесь. Комаровский развенчал основной миф о сквозняке и простудах

Проветривание в помещении необходимо

Заслуженный педиатр еще раз подчеркнул, что жизненно важно, чтобы дома, в садах, школах и всех помещениях, где ребенок находится продолжительное время, соблюдался адекватный, утвержденный санитарными нормами режим температуры, чистоты и влажности воздуха.

Помещение, заполняемое теплым выдыхаемым воздухом, насыщенным СО2, является максимально благоприятной средой для распространения воздушных инфекций.

Воздух "стоит" на месте, микробы никуда не улетучиваются, концентрация углекислоты растет. Вот почему после душного помещения так хочется спать и болит голова.

Чтобы сквозняки не продували ваших чад, дети не должны находится непосредственно под активным потоком воздуха. Например, в детском садике нужно проветривать помещение, когда дети на прогулке, а в школах, когда дети на перемене или в столовой.

Как приучить ребенка к сквознякам?

Не делайте ничего специально. Ни один врач не посоветует вам сажать раздетого ребенка к окну, ради закаливания. Но если систематически поддерживать нормальные условия в комнатах, открывать форточки и проветривать помещение, не включать обогреватели на полную мощность при 18 ⁰С тепла, то ребенок привыкнет существовать в таких условиях.

После соблюдения этих правил проветривание не будет грозить ребенку простудой.

"Нет никакой необходимости кутать и прятать детей от любого дуновения ветерка с рождения!" - отметил врач.

"Нет ни одного вида млекопитающего, который боится потока движущегося воздуха. И для человека сквозняк - это естественно! Конечно, ненормально класть ребенка спать раздетым под открытым окном, в этом нет ничего хорошего и этого современная медицина не поощряет. Но вот открытой форточки совсем не стоит бояться", - резюмировал педиатр.