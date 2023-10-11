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Битва звездных юбок: Риз Уизерспун и Леони Ханне показались в одинаковых нарядах

Риз Уизерспун и Леони Ханне вышли в свет в одинаковых нарядах (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Любченко

Мировые звезды часто выбирают одинаковые образы. На этот раз ими стали актриссса Риз Уизерспун и модель Леони Ханне.

РБК-Украина (проект Styler) решило сравнить почти одинаковые образы известной актрисы и инфлюэнсерши.

При подготовке материала были использованы источники: Instagram Риз Уизерспун, Леони Ханне и фотографа Самара Нарса.

Одинаковые образы Риз Уизерспун и Леони Ханне

Если посмотреть на фото звезд, можно увидеть, что их наряды действительно идентичны. Но выглядят по-разному, поскольку имеют разную фигуру и внешность.

Например Риз Уизерспун для фотосессии в журнале Harper's Bazar выбрала несколько луков от Prada. Но один из них получился таким же, как и у Леони Ханне.

Актриса надела черный свитер и юбку серого цвета, украшенную белыми цветками.

Стоит сказать, что эти белые цветочки выглядят как аппликация. Но именно они и делают образ Уизерспуна небанальным.

К тому же звезда кино дополнила его браслетом, натянувшим на руку и кольцами.

Риз Уизерспун в юбке от Prada (фото: instagram.com/samiranasr)

А вот Леони Ханне выбрала такой образ от Prada для прогулки в парке. Девушка значительно выше Риз Уизерспун, но этот образ выглядит красиво как на высоких, так и не очень высоких женщинах.

Свой образ Леони дополнила лаконичной черной сумкой от бренда Prada, а также черными туфлями на низком ходу, солнцезащитными очками и довольно заметными серьгами.

Леони Ханне в юбке от Prada (фото: instagram.com/leoniehanne)

Кстати, в отличие от Уизерспун, Леони собрала волосы в аккуратный пучок, а вот Риз наоборот распустила волосы и искренне улыбалась.

Образы звезд получились одновременно одинаковыми, из-за самой одежды, но выглядят они по-разному, ведь Риз и Леони подали его в собственных стилях.

Уизерспун более нежно и жизнерадостно демонстрирует этот наряд, ведь участвовала в фотосессии. А вот Леони Ханне выглядит более изысканно и даже немного с вызовом, ведь есть другое настроение и дополнение к этому наряду.

Ранее мы рассказывали о том, как изменилась "блондинка в законе" Риз Уизерспун за 20 лет.

А также писали о том, чем удивит 3 сезон "Утреннего шоу" из Энистон и Уизерспун.

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