Не биполярка. Канье Уэст впервые раскрыл, какая у него болезнь

Жена настояла на повторной диагностике

Пересмотреть свой диагноз музыканта побудила Бьянка. Она имела опыт работы с людьми, страдающими биполярным расстройством, и заметила, что поведение ее мужа не соответствует типичным проявлениям этого состояния.

"Моя жена отвела меня к врачу, который работал с Джастином Бибером, и сказала: "Ты не похож на человека с биполярным расстройством". После обследования стало понятно, что у меня на самом деле аутизм", - рассказал Уэст.

Как Канье объяснил свое поведение

Рэпер заявил, что его новый диагноз помог ему лучше понять себя. Он сравнил собственное состояние с образом главного героя фильма "Человек дождя" и признался, что из-за особенностей мышления иногда принимает противоречивые решения, которые вызывают непонимание у окружающих.

"Это как когда ты просто хочешь носить кепку с надписью "Trump", потому что тебе нравится сам Трамп, а люди вокруг этого не понимают", - объяснил он.

Музыкант также признался, что его импульсивность и неконтролируемые эмоциональные всплески создавали трудности в отношениях с близкими.

"Они не могут контролировать мой банковский счет. Они не могут запретить мне писать то, что я хочу, в Twitter", - заявил Уэст.

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Узнав, что у него не биполярное расстройство, рэпер решил прекратить медикаментозное лечение. Он объяснил это тем, что хочет сохранить свою креативность и не позволять лекарствам "блокировать творческий поток".

"Я хочу находить решения, которые не подавляют мое творчество. Это моя миссия в мире", - подчеркнул артист.

Ранее Уэст предполагал, что первые признаки аутизма могли проявиться после его тяжелой автокатастрофы в 2002 году, когда он получил серьезные травмы лица и перенес операции на челюсти.