Не биполярка. Канье Уэст впервые раскрыл, какая у него болезнь

Американский рэпер Канье Уэст, который недавно попал в скандал на "Грэмми" вместе со своей женой Бьянкой Цензори , сделал неожиданное признание - много лет он жил с ошибочным диагнозом. Оказывается, медики ранее ошибочно считали, что у него биполярное расстройство. Но это не так.

Об этом пишет РБК (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя блогеру Джастину Лебою.

Жена настояла на повторной диагностике

Пересмотреть свой диагноз музыканта побудила Бьянка. Она имела опыт работы с людьми, страдающими биполярным расстройством, и заметила, что поведение ее мужа не соответствует типичным проявлениям этого состояния.

"Моя жена отвела меня к врачу, который работал с Джастином Бибером, и сказала: "Ты не похож на человека с биполярным расстройством". После обследования стало понятно, что у меня на самом деле аутизм", - рассказал Уэст.

Как Канье объяснил свое поведение

Рэпер заявил, что его новый диагноз помог ему лучше понять себя. Он сравнил собственное состояние с образом главного героя фильма "Человек дождя" и признался, что из-за особенностей мышления иногда принимает противоречивые решения, которые вызывают непонимание у окружающих.

"Это как когда ты просто хочешь носить кепку с надписью "Trump", потому что тебе нравится сам Трамп, а люди вокруг этого не понимают", - объяснил он.

Музыкант также признался, что его импульсивность и неконтролируемые эмоциональные всплески создавали трудности в отношениях с близкими.

"Они не могут контролировать мой банковский счет. Они не могут запретить мне писать то, что я хочу, в Twitter", - заявил Уэст.

Почему Канье перестал принимать лекарства

Узнав, что у него не биполярное расстройство, рэпер решил прекратить медикаментозное лечение. Он объяснил это тем, что хочет сохранить свою креативность и не позволять лекарствам "блокировать творческий поток".

"Я хочу находить решения, которые не подавляют мое творчество. Это моя миссия в мире", - подчеркнул артист.

Ранее Уэст предполагал, что первые признаки аутизма могли проявиться после его тяжелой автокатастрофы в 2002 году, когда он получил серьезные травмы лица и перенес операции на челюсти.