Биполярное расстройство: как на самом деле выглядит эта "модная" болезнь

Биполярное расстройство в последние годы стали диагностировать значительно чаще. И это заболевание может скосить в любом возрасте. Порой, человеку со склонностью к частым сменам настроения, могут за глаза приписать "биполярку".
Что же такое биполярное аффективное расстройство (БАР), чем оно опасно и какими симптомами проявляется - читайте в материале ниже.
По данным статистики, с различными симптомами биполярного спектра в той или иной степени сталкиваются до 6,5% населения Земли. И это только у тех, кому ставят диагноз. Не диагностированное БАР может иметь цифру в 2-3 раза больше.
Первые признаки такого расстройства обычно появляются рано - в возрасте от 15 до 24 лет. К пику и очень четким симптомам такое расстройство приходит в более зрелом возрасте - после 40 лет.
От появления симптомов до постановки диагноза могут пройти годы и человека будут лечить от совершенно других расстройств, как следствие - улучшения не будет, а вот ухудшение - вполне вероятно.
БАР на самом деле, не "модная" болезнь, а вполне серьезное психологическое и психическое расстройство, которое не просто может осложнить человеку жизнь, но и сделать его инвалидом.
Эта болезнь занимает шестое место в причинах инвалидности у людей в возрасте от 45 лет. У почти у половины людей с БАР хотя бы раз в жизни были попытки суицида.
По данным клиники Майо, ранее биполярное расстройство в психиатрии называли маниакально-депрессивным психозом. Эта болезнь сопровождается резкими перепадами настроения, включающими эмоциональные подъемы (мания или гипомания) и спады (депрессия).
Эпизодов перепадов могут возникать редко или до нескольких раз в год.
В состоянии депрессии человек может чувствовать грусть, безнадежность, терять интерес и перестать получить удовольствие от большинства занятий. При эмоциональном подъеме человек испытывает эйфорию, он полон энергии, быстро возбуждается, горит идеями.
Перепады могут влиять на сон, энергию, активность, суждения, поведение и способность ясно мыслить.
При маниакальной фазе:
В такой фазе человек может сорваться и уехать в другой город, с горящими глазами уговаривать друзей заняться каким-то новым делом, рассказывать возбужденно о том, что посетила какая-то важная мысль или открытие.
Депрессивная фаза
Симптомы у разных людей в разные периоды жизни могут отличаться. Более того, существует несколько разновидностей и типов БАР.
Почему у людей развивается биполярное расстройство - ученые и медики пока так и не выяснили. Считается, что БАР развивается на фоне комплекса физических, экологических и социальных причин.
Диагностировать биполярное расстройство довольно сложно - эту болезнь нельзя увидеть в анализах, на МРТ или на УЗД. Поставить диагноз может только врач-психиатр по итогам беседы с пациентом и проведения диагностических тестов. Для более точной диагностики очень важна информация от людей из близкого окружения.
Дело в том, что люди с БАР очень часто кажутся абсолютно нормальными. Их перепады приписывают специфике эмоциональной системы и различным факторам. Мол, депрессия из-за работы или увольнения и так далее.
Полностью излечить пациентов с БАР современная медицина не в состоянии. Но правильно подобранная терапия помогает держать под контролем симптомы и жить полноценной жизнью.
Сложность лечения состоит еще и в том, что в маниакальной фазе многие пациенты перестают верить в реальность своего диагноза, а в депрессивной фазе перестают видеть смысл в лечении. Очень важно, чтобы рядом были близкие, которые помогут справиться с болезнью.
Кстати, ранее мы писали о том, что названы единственные препараты, которые справляются с нарушениями памяти.
А еще рассказывали о том, какие 10 привычек могут разрушить ваш мозг.