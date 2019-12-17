Біомаса ця? Батько Зеленського грубо образив українців

Батько Зеленського образив українців (Колаж РБК-Україна)

Батько президента Володимира Зеленського розкритикував тих, хто незадоволений його сином

Батько Володимира Зеленського грубо висловився про українців, які незадоволені його сином, а саме його зустріччю в нормандському форматі з президентом РФ Володимиром Путіним. Свою критику 71-річний Олександр Семенович Зеленський висловив в інтерв'ю виданню "Страна". Тих людей, хто розчарувався у голові країни, батько президента назвав "біомасою".

"Знаєте, у кого розчарування? У тупих. Розумна людина зрозуміє, що Вова – чесна людина, і бажання він продемонстрував. Він затримався там з Путіним на півгодини, випросив три зони. Про що ви говорите? Які люди розчаровані? Біомаса ця?" –сказав Олександр Семенович.

За словами батька Зеленського, його син чесна людина і робить все можливе від нього для блага країни. Він згадав, що незабаром будуть підвищуватися пенсії, а закон про землю - правильний. Також він у всьому підтримує політику нового уряду.

"Країну довели до сказу. Щось робиться... А от зараз пенсію хочуть підвищити. Що можуть з цим газом, намагаються домовитися, щоб було дешевше – людям, не собі! І з цією землею – МВФ дає бабки, виходу немає! Бабок немає, платити нічим. Розумна людина це розуміє. Де він неправий? З землею. 200 тисяч га. Не треба говорити! Ось тупість якась..." – з гнівом сказав батько президента.

Також Олександр Семенович згадав, що його синові "президентство до одного місця".

"Стільки років грабували всю країну, зараз нічого немає. А ще й року не минуло, як Вова у влади. Він хоче. Та йому це президентство до одного місця, щоб ви знали. Він просто горить всередині зробити для країни. Ось це найголовніше, чого в голові у вас немає!" - розлютився батько президента.