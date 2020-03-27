Біологічне диво: вчена зробила позитивну заяву про коронавірус

Коронавірус в Україні підхопило вже понад 200 осіб і стало відомо про нові смерті від цієї хвороби. За прогнозами медиків і вчених, кількість заражених буде збільшуватися. Однак доктор біологічних наук, професор Школи системної біології GMU (США) Анча Баранова повідомила, що можливо біологічне диво, яке врятує все людство.

Як заявила Баранова, є ймовірність про швидке закінчення пандемії у всьому світі, але за умови, що відбудуться певні зміни у природі.

"Швидке закінчення епідемії можливо, якщо якесь чудо станеться. Під дивом я маю на увазі біологічне диво. Раптом вірус ослабне або погода буде сонячною і теплою два тижні. Так буває, що початок квітня такий спекотний, так у нас буває. Може виявитися, що дні стануть теплими, і в денний час почнеться більш швидка стерилізація навколишнього середовища від вірусу. Як я вже пояснювала, вірус "висихає" на сонці", - сказала доктор біологічних наук.

Вона не виключає, що постійна мутація коронавірусу може призвести до того, що він стане менш агресивним і кількість важких та летальних випадків почне знижуватися.

Крім того, Баранова назвала ще один варіант, при якому пандемія може різко піти на спад – це вакцина від коронавірусу. Якщо зараз міжнародна система охорони здоров'я зможе випробувати вакцину і запустити її в масштабне виробництво, то з'явиться можливість швидко вилікувати всіх хворих.

"Якщо щось одне з двох: відбудеться: буде розгорнуто засіб швидкого лікування або якесь біологічне диво", - зазначила науковець.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український біолог назвав найбільш ефективні методи боротьби з коронавірусом.