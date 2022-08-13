Білик на концерті у Маямі покликала на сцену маму Корольової і назвала її зятя-путініста "гі*ном"

Як відомо, Наташа Корольова дружина путініста і українофоба Сергія Глушка ("Тарзан").

Людмила Поривай, яка зараз проживає у Майамі, прийшла на концерт української співачки в синьо-жовтому вбранні - жовтій сукні та синій хустці.

На відео можна побачити, як Білик на сцені заявила: "Моя чарівна, попри те, що ваш зять виявився гі*ном...".

У відповідь на це Поривай розсміялася й дала зрозуміти, що поділяє думку Білик.

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