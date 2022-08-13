Білик на концерті у Маямі покликала на сцену маму Корольової і назвала її зятя-путініста "гі*ном"

Днями українська співачка Ірина Білик виступала з благодійним концертом у Маямі, США. Під час виступу вона покликала на сцену Людмилу Поривай - маму співачки-мовчунки, родом з України, Наташі Корольової.
Відео у своєму Instagram опублікував шоумен Анатолій Анатоліч.
Як відомо, Наташа Корольова дружина путініста і українофоба Сергія Глушка ("Тарзан").
Людмила Поривай, яка зараз проживає у Майамі, прийшла на концерт української співачки в синьо-жовтому вбранні - жовтій сукні та синій хустці.
На відео можна побачити, як Білик на сцені заявила: "Моя чарівна, попри те, що ваш зять виявився гі*ном...".
У відповідь на це Поривай розсміялася й дала зрозуміти, що поділяє думку Білик.
Користувачі у коментарях також відреагували на відео:
Нещодавно Наташа Корольова виїхала з Росії в США і заговорила про еміграцію.
Також співачка-мовчунка виступала перед росіянами до "дня перемоги".