Біличка як клоунеса з цирку: Діма Коляденко "наїхав" на екс-дружину

Український шоумен Дмитро Коляденко пригадав, як і за що "наїхав" на екс-дружину, популярну співачку Ірину Білик.

Також епатажний артист розповів, чому вважає себе щасливою людиною і яку жінку шукає для романтичних відносин.

Так, в інтерв'ю програмі "Смачний ексклюзив" на каналі "Україна" Коляденко зізнався, що саме зараз відчув себе по-справжньому щасливою людиною

"Я щасливий, тому що я одинокий - холостяк. Я нарешті заспокоївся і зрозумів, що моя улюблена робота і є моя сім'я. Я зрозумів, що кайфую від самотності, а раніше переживав, що один - вдома ходив, як вовк. Ви знаєте, артистам дуже складно знайти другу половинку, ми ж постійно на зйомках, на концертах. Але секс у мене є, буває!" - сказав Дмитро.

І хоча подробиць особистого життя артист не розкрив, зазначив, що мріє про другу дитину. Правда, поки нема від кого. Тому готовий запустити кастинг на роль майбутньої дружини і навіть поділився своїми вимогами.

"Блондинка, але брюнетки теж хороші! А ось руді мені не дуже... Якось Біличка пофарбувалася в червоний колір, ні, ну чесно, у неї ще був такий колір цегли. Кажу: "Іра, ти, як клоунеса з київського цирку - а де тут цирк, а де тут цирк!?" Ще мені подобається типаж, щоб італьяно веро - циганський, італійський, іспанський, ну така - Кармен! І одна пара взуття", - з посмішкою зізнався шоумен.

Діма Коляденко та Ірина Білик (фото: прес-служба каналу "Україна")

Раніше Коляденко розповів, за що образився на екс-дружину.

Нагадаємо, нещодавно розкішна Ірина Білик в сміливому сітчастому міні заговорила про іншу сторону слави.

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