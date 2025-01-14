Большинство есть в доме: 5 видов чаев от боли в горле и защиты организма от инфекций

чаи имеют ингредиенты, которые помогают бороться с воспалением и инфекцией.

.

используемых средств в традиционной китайской медицине.

За счет содержания глицирризиновой кислоты в составе растения препараты из корня солодки обладают отхаркивающим и противовоспалительным эффектом. Вещество также отличается противовирусным действием, поэтому является действенным средством в борьбе с простудными, инфекционными заболеваниями.

Мята действует как отхаркивающее средство, очищая дыхательные пути от слизи. Масла, содержащиеся в мятном чае, могут облегчить боль в горле. Исследования показывают, что он также обладает противовирусной и антиоксидантной активностью.

Кроме этого мятный чай эффективно уменьшает тошноту, а потому рекомендуют его и при желудочно-кишечных заболеваниях.