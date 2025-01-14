RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Большинство есть в доме: 5 видов чаев от боли в горле и защиты организма от инфекций

Какие чаи помогут при боли в горле (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

При боли в горле помогут некоторые виды чая, которые обладают противовоспалительными свойствами. Такие напитки облегчают симптомы першения в горе и даже защищают организм от инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating Well.

чаи имеют ингредиенты, которые помогают бороться с воспалением и инфекцией.

.

используемых средств в традиционной китайской медицине. 

За счет содержания глицирризиновой кислоты в составе растения препараты из корня солодки обладают отхаркивающим и противовоспалительным эффектом. Вещество также отличается противовирусным действием, поэтому является действенным средством в борьбе с простудными, инфекционными заболеваниями.

Мята действует как отхаркивающее средство, очищая дыхательные пути от слизи. Масла, содержащиеся в мятном чае, могут облегчить боль в горле. Исследования показывают, что он также обладает противовирусной и антиоксидантной активностью.

Кроме этого мятный чай эффективно уменьшает тошноту, а потому рекомендуют его и при желудочно-кишечных заболеваниях.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
біль у горліЧайникЗдоровьеНапиткиИнфекции