Большинство есть в доме: 5 видов чаев от боли в горле и защиты организма от инфекций

При боли в горле помогут некоторые виды чая, которые обладают противовоспалительными свойствами. Такие напитки облегчают симптомы першения в горе и даже защищают организм от инфекции.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating Well.
чаи имеют ингредиенты, которые помогают бороться с воспалением и инфекцией.
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используемых средств в традиционной китайской медицине.
За счет содержания глицирризиновой кислоты в составе растения препараты из корня солодки обладают отхаркивающим и противовоспалительным эффектом. Вещество также отличается противовирусным действием, поэтому является действенным средством в борьбе с простудными, инфекционными заболеваниями.
Мята действует как отхаркивающее средство, очищая дыхательные пути от слизи. Масла, содержащиеся в мятном чае, могут облегчить боль в горле. Исследования показывают, что он также обладает противовирусной и антиоксидантной активностью.
Кроме этого мятный чай эффективно уменьшает тошноту, а потому рекомендуют его и при желудочно-кишечных заболеваниях.
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