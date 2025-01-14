Большинство есть в доме: 5 видов чаев от боли в горле и защиты организма от инфекций

При боли в горле помогут некоторые виды чая, которые обладают противовоспалительными свойствами. Такие напитки облегчают симптомы першения в горе и даже защищают организм от инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating Well .

Зачем пить чай, если болит горло

По словам доктора медицинских наук Энджи Нейсон, гидратация является главной причиной пить чай, когда у вас болит горло. Влага может помочь уменьшить боль.

Чай - это отличный способ насытить организм жидкостью, которая крайне необходима во время чихания, кашля и заложенности носа.

Нейсон говорит, что увлажнение также может помочь облегчить симптомы вирусной простуды.

Эксперт по питанию Тоби Амидор, рассказал, что теплая чашка чая всегда полезна при боли в горле и помогает облегчить состояние. К тому же многочисленные чаи имеют ингредиенты, которые помогают бороться с воспалением и инфекцией.

5 лучших чаев от боли в горле

Чай из ромашки

Ромашковый чай обладает лечебными свойствами благодаря фитонутриентам, которые он содержит, которые могут облегчить боль в горле. Этот чай также обладает противовоспалительными свойствами, которые уменьшат отек и восстанавливают ткани.

Напиток не содержит кофеина, то есть вы можете пить его в любое время суток.

Чай из бузины

Бузина является популярным средством для лечения простуды.

Исследование 2021 года показало, что бузина поможет уменьшить симптомы, связанные с простудой, такие как лихорадка, боль, заложенность и кашель. К тому же в аптеках уже есть много сиропов и конфет из ягод бузины .

Чтобы воспользоваться преимуществами, найдите чай из бузины и пейте его раз в день.

Зеленый чай

Зеленый чай богат антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и является еще одним хорошим средством при боли в горле.

Поскольку зеленый чай содержит кофеин, то не стоит пить его часто в сутки.

Стоит оставить пакетик зеленого чая в кипятке примерно на три минуты, чтобы получать яркую и ароматную чашку зеленого чая.

Корень солодки

Корень солодки - это одно из наиболее часто используемых средств в традиционной китайской медицине. Чай из солодки может облегчить боль, связанную с болью в горле.

Корень солодки считался успокаивающим средством, которое может облегчить боль, связанную с болью в горле, в течение 30 минут.

К тому же такой чай обладает антибактериальными свойствами.

За счет содержания глицирризиновой кислоты в составе растения препараты из корня солодки обладают отхаркивающим и противовоспалительным эффектом. Вещество также отличается противовирусным действием, поэтому является действенным средством в борьбе с простудными, инфекционными заболеваниями.

Мятный чай

Мята действует как отхаркивающее средство, очищая дыхательные пути от слизи. Масла, содержащиеся в мятном чае, могут облегчить боль в горле. Исследования показывают, что он также обладает противовирусной и антиоксидантной активностью.

Кроме этого мятный чай эффективно уменьшает тошноту, а потому рекомендуют его и при желудочно-кишечных заболеваниях.