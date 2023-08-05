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Больше пользы или вреда? Нутрициолог раскрыла всю правду о грибах

Что нужно знать о грибах (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Вокруг грибов до сих пор существует два кардинально противоположных мнения - одни эксперты утверждают, что этот дар природы является ценным источником белка и отличным заменителем мяса, а другие уверяют, что грибы опасны, потому что способны в себе накапливать токсины.

О том, что следует знать о грибах перед их употреблением, рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько в Telegram.

Что нужно знать о грибах

"Лесные грибы - вкусные, но они несут и определенные риски. Они как спонж, накапливают в себе все из почвы, включая тяжелые металлы, радиоактивные частицы. Детям лесные грибы запрещены, промышленные - хоть из прикорма можно давать малыми дозами", - говорит эксперт.

Голобородько советует не жарить грибы в масле, кляре, сливках, чтобы те не потеряли вкус. Лучше использовать самые простые рецепты приготовления.

Она добавляет, если после употребления грибов появляется тошнота, рвота, лихорадка, головокружение - обязательно нужно обращаться в скорую помощь, ни в коем случае не стоит заниматься самолечением.

В грибах больше пользы или вреда

"Грибы нейтральные - они не "пусты", но и не питательны. Основа состава - хитин, похожий на бумажную стружку полисахарид. Почти не умеет расщепляться в кишечнике, как губка-транзит. Достаточно много в составе есть селена и фосфора. Белка и витаминов группы В - очень мало", - пишет Голобородько.

В основном, грибы состоят из клетчатки, длинноцепочечных полисахаридов бета-глюканамов, их функции - питание флоры, передвижение пищевых масс. Хорошо работают с "плохими" холестериновыми фракциями, защищая сосуды. Стабилизируют уровень сахара в крови.

Грибы содержат хитин, который входит в БАДы как мягкий сорбент с антимикробными свойствами и антиоксидант эрготионеин, борющийся с воспалением. Есть данные о некоторых противовирусных, антибактериальных и противоопухолевых свойствах. Также эти вещества способны укреплять местный иммунитет.

В терапевтических целях используют цельные хорошо исследованные грибы - шиитаке, кордицепс, рейши, чага, трутовик.

 

Раньше мы рассказывали о том, как собирать грибы, чтобы не отравиться.

Читайте также о том, с какого возраста грибы можно есть детям.

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