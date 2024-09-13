Больше болезней и еще больше смертей. Эта опасная бактерия распространяется по миру

Больше болезней и еще больше смертей

В 2023 году возросло количество больных холерой. Еще более тревожно то, что количество смертей также резко возросло, даже если эффективное лечение доступно, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последнему отчету, в прошлом году по сравнению с 2022 годом количество заболеваний в мире выросло на 13%, но количество смертей от холеры возросло на 71%. Всего официально более 4000 человек скончались от этой бактериальной болезни, хотя эффективные препараты доступны.

"Недопустимо, чтобы количество смертей росло гораздо быстрее, чем количество случаев", - подчеркнул доктор Филипп Барбоза, руководитель программы ВОЗ по борьбе с холерой в мире.

Однако количество реальных смертей, скорее всего, значительно выше, по оценкам экспертов ВОЗ, в 2024 году оно может достигнуть 100 тысяч.

Что известно о холере

Холера - острое инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта, вызываемое штаммами вибриобактерий, продуцирующих энтеротоксины. Заражение происходит после употребления зараженной пищи или воды. Чаще это заболевание встречается в Африке и Азии.

Его можно лечить антибиотиками и употреблением большого количества жидкости, чтобы противодействовать обезвоживанию и дефициту электролитов. Смертность от нее достаточно низкая, обычно достигает 1%, но при отсутствии лечения или его неэффективности может быть значительно выше.

Болезнь распространяется на другие страны

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2021 года количество стран, где фиксировались случаи холеры, выросло на 38%. Также зарегистрированы инфекции среди детей до 5 лет.

Эксперты ВОЗ считают, что заболеваемость растет из-за изменения климата и роста вооруженных конфликтов, отсутствия доступа к чистой воде, недостаточной гигиены и бедности. Не всюду люди имеют доступ к надлежащей медицинской помощи. Особенно это касается Африки, где заболеваемость холерой выросла на 125%. Также чаще сообщают о случаях смерти вне медицинских центров.

В 2023 году большинство случаев холеры было зарегистрировано в таких странах, как Демократическая Республика Конго, Малави, Сомали, Эфиопия, Мозамбик и Зимбабве. За пределами Африки больше всего заражений холерой и смертей было зафиксировано в Афганистане и Гаити. Однако это только официальные данные.

В 2024 году ситуация в этом отношении существенно не изменилась, к 22 августа было зафиксировано 342,8 тыс. случаев и 2,4 тыс. смертей, что несколько меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Однако ВОЗ все еще оценивает общий риск заболевания холера как очень высокий.