Білл Гейтс назвав строки закінчення пандемії COVID-19: неймовірна трагедія

Підприємець вважає, що нормальне життя все ж відновиться приблизно через півтора року.

"До кінця 2022 року ми повинні повністю повернутися до нормального життя", - сказав мільярдер.

На думку Білла Гейтса, до кінця 2021 року рівень вакцинації буде достатнім, щоб кількість випадків зараження коронавірусом почала знижуватися.

Зазначимо, що Гейтс назвав пандемію "неймовірною трагедією".



Нагадаємо, що Білл Гейтс через свій благодійний фонд Білла і Мелінди Гейтс виділив не менше 1,75 мільярда доларів США на боротьбу з пандемією COVID-19 у світі. Гроші були виділені на підтримку деяких розробників COVID-вакцин, засобів діагностики й методів лікування.

Що Гейтс говорив про вакцинацію

Раніше Білл Гейтс заявляв, що для повноцінного захисту населення і зупинки пандемії коронавірусу необхідно вакцинувати кожну людину три рази.

"Зараз йде обговорення, чи потрібно нам просто досягти дуже високого охоплення поточною вакциною, чи нам потрібна така ж третя доза, або ж нам потрібна модифікована вакцина", — зазначив громадський діяч і бізнесмен.

Також Гейтс заявив, що зараз багато компаній займаються розробкою модифікованої вакцини. Він припустив, що до того часу, як у США почнуть поширюватися нові штами коронавірусу, держава може бути готове забезпечити населення новими, більш ефективними щепленнями.