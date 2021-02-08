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Білл Гейтс назвав нові загрози для людства: гірше коронавірусу

Автор: Анна Шиканова

Американський мультимільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс вважає, що людству загрожують небезпеки набагато серйозніше коронавірусу. Він назвав дві причини, за якими людству загрожує серйозна небезпека.

Як зазначив Білл Гейтс в інтерв'ю для YouTube-каналу Veritasium, після пандемії основними загрозами для людства стануть кліматичні зміни і біотероризм. Про це пише "КП в Україні".

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Засновник Microsoft впевнений, що зміни клімату призведуть до підвищення смертності на планеті.

"Щорічно число жертв цієї проблеми може бути вище, ніж те, з яким ми маємо справу зараз під час пандемії", - сказав Білл Гейтс.

Його слова підтверджують вчені – у ВООЗ вже роблять невтішні прогнози з приводу зміни клімату та впливу цих змін на жителів планети.

"Зміна клімату вже чинить серйозний вплив на життя і здоров'я людей. Воно загрожує базовим складовим здоров'я, в яких ми всі потребуємо, таких як чисте повітря, безпечна питна вода, поживні харчові продукти та безпечне житло, і може звести нанівець десятиліття прогресу в області глобальної охорони здоров'я. Ми більше не можемо зволікати з прийняттям заходів", - сказав генеральний директор ВООЗ доктор Тедрос Гебрейесус.

У ВООЗ наголошують, що забруднення повітря стає причиною смерті 7 мільйонів осіб щорічно у всьому світі. Також частіше люди стали отримувати теплові удари, гинути через екстремальні погодні явища, отримувати більше травм. А нові інфекційні захворювання з'являються все частіше.

Але найголовнішою загрозою людства Білл Гейтс вважає біотероризм. Він пояснив, що в цьому випадку мова йде про респіраторний вірус. Люди будуть ним інфікуватися, але не будуть знати про це і при цьому будуть поширювати вірус в громадських місцях.

"І шанс цього, а також ціна, яку ми заплатимо, будуть значні вище, ніж при природному спалаху захворювання, як зараз", - відзначає Гейтс.

Білл Гейтс назвав дві нові загрози людству

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Білл Гейтс дав оптимістичний прогноз для світу на 2021 рік.

А також розповідали про те, що Білл Гейтс попередив про наступну пандемію - буде в десятки разів гірше.

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