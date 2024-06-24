Билык эмоционально высказалась о гибели хореографа Смецкого: "Навсегда в моем сердце"

Что написала певица

Билык разместила черно-белое фото. На нем она позирует вместе с хореографом. Певица, как отмечал Смецкий, была единственной из всех, с кем он работал, кто поддерживал его после ранения.

"Вчера я узнала, что Антон погиб на фронте, но не верила, и сегодня окончательно поняла, что мой друг уже никогда не станцует со мной свой самый лучший танец", - написала Билык.

Билык трогательно высказалась о Смецком (скриншот)

Певица не скрывает, что ей очень грустно. Она обратилась к хореографу и отметила, что всегда будет о нем помнить.

"Лети, прекрасная Душа! Все твои слова и мысли останутся навсегда в моем сердце. Месяц назад во дворце "Украина" люди аплодировали тебе, стоя. Сегодня мы все провожаем тебя, как Героя и великого Артиста!" - добавила артистка.

Как реагирует сеть

В комментариях пользователи сочувствуют Билык и семье хореографа. Также пользователи пишут:

"Цвет нации гибнет, сколько еще"

"Когда это закончится, он так молод, он месяц назад был на сцене, а сегодня в гробу"

"Слава Герою! Такие красавцы гибнут"

"Ирочка, искренние соболезнования... Слезы и боль. Это ужас. Обнимаем тебя. Держись! Вечная память Герою"

"Небо забирает Лучших. Вечная память и искренние соболезнования вам и семье павшего".

Хореограф Смецкий (фото: facebook.com/Anton.Smeckoj)

Что известно о гибели хореографа

Вернувшийся на фронт после потери ноги Смецкий погиб во время выполнения боевого задания. У хореографа остались дочь и жена.

Он ушел на фронт в начале полномасштабной войны РФ против Украины. А после ранения и протезирования отмечал, что не хочет оставаться в тылу, потому что чувствовал себя "чужим".