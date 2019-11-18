Били до втрати свідомості: в Києві компанія напала на охоронця

У Києві компанія молодих людей, які перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння, накинулася на охоронця супермаркету і сильно його побили. Деталі інциденту розповіли в прес-службі Національної поліції столиці.

Напад стався в приміщенні супермаркету, який знаходиться на вулиці Ярославській. Потерпілий знаходився на своєму робочому місці – він працює в цьому супермаркеті охоронцем.

До нього почала приставати компанія підпилих молодих людей, серед яких була дівчина. Один з молодиків вдарив охоронця по обличчю, а після цього інша частина компанії також почала наносити удари. Вони били чоловіка до того часу, поки він не втратив свідомість і впав на підлогу.

На даний момент потерпілий знаходиться в лікарні, у відділенні реанімації. Лікарі оцінюють його стан як стабільно важкий.

У Києві група молодих людей жорстоко побила охоронця супермаркету

Завдяки камерам відеоспостереження, всіх зловмисників швидко знайшли і затримали. Їм оголошено про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Якщо вина молодих людей буде доведена, то їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.