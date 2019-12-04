Не били, поїзд не збивав: нові загадки вбивства школяра в Прилуках (відео)

У справі про вбивство 14-річного Дениса Чаленка в Прилуках виявили нові нестиковки. 4 грудня були оприлюднені результати другої незалежної експертизи, проведеної в Києві. Вона підтвердила, що поїзд хлопця не збивав, але і травм від ударів на його тілі виявлено не було.

Про це на брифінгу розповів Максим Цуцкірідзе, головний слідчий Нацполіції. Нагадаємо, що справа після скандалу з прилуцької поліцією була передана у відомство головного слідчого управління в Києві.

В правоохоронних органах розповіли, що в рамках слідства було проведено 21 огляд місця подій і 37 експертиз і 7 відтворень на місці, де було знайдено тіло хлопчика.

За словами Цуцкірідзе, смерть дитини настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми з переломами кісток черепа, обличчя і ушкоджень головного мозку.

Ключовим є те, що на тілі хлопчика немає слідів побиття, як руками, ногами, так і сторонніми предметами. Крім того, на тілі не виявлено слідів збивання поїзда - "вертикального удару". Це підтвердило слова машиніста, що хлопець лежав, коли на нього рухався поїзд.

Крім того, нова експертиза підтвердила наявність алкоголю в крові підлітка - 0,74 проміле, а також кофеїну. Яким чином кофеїн потрапив в організм хлопця - з кавою або енергетиками - буде зрозуміло пізніше.

Також дослідження спростувало наявність чужого епітелію і ДНК іншої людини.

Поліція чекає, що родичі хлопця нададуть їм комп'ютер Дениса. Але рідні не вірять поліції і хочуть провести власну експертизу.

Вбивство Дениса Чаленка в Прилуках (відео: YouTube/cn.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 29 жовтня 14-річний Денис Чаленко пішов з дому на тренування і до вечора не повернувся. Близько 21:00 хлопця знайшли на залізничних коліях далеко від дому. Початковою версією слідства було те, що хлопчика збив поїзд. Але батьки не повірили і почали власне розслідування.

Все дійшло до масових протестів під місцевим відділенням поліції - люди палили шини і намагалися брати штуромом місцеве відділення. Незабаром прилуцьких слідчих усунули, а за справу взялися столичні правоохоронці. Через майже місяць слідство відмовилося від версії "нещасний випадок" і почало розслідувати смерть Дениса, як умисне вбивство.