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"Били меня". Звезда сериала "Слуга народа" шокировал, как над ним издевались в полиции

Арам Арзуманян (фото: instagram.com/aram_dad)
Автор: Иванна Пашкевич

Известный украинский актер Арам Арзуманян рассказал, что в юности не был примерным гражданином и часто оказывался в неприятных ситуациях. Поэтому ему приходилось сталкиваться с правоохранительными органами, и этот опыт оставил у него не самые лучшие воспоминания.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста для "сВідома розмова".

По словам Арзуманяна, сейчас он уважительно относится к украинской полиции, однако в прошлом его мнение было другим из-за одного неприятного инцидента.

Комика вызвали на допрос по делу одного из его знакомых, разыскиваемого правоохранительными органами. Арам признался, что в отделении он столкнулся с физическим и психологическим насилием.

Арам Арзуманян (фото: instagram.com/aram_dad)

"Спрашивали и теми, я не знаю, НКВД-шными методами. Били меня. Всякое бывало. ... Я молодой парень, а они начинают тебя и психологически давить, и физически давить. Такое общение было. У меня было даже такое, я снова повторюсь, я был молодым горячим парнем, и хулиганили мы, и опера, друга моего искали. Они говорят, зайдите поговорим", - вспомнил актер.

"Я молодой парень, ничего не понимаю, я зашел, я только порог переступаю, абсолютно человек меняется. Мне сразу подача в спину. Мы же типа говорить пришли, а выяснилось, что меня здесь бить будут. Давай рассказывай, где он, что он? Я говорю, подожди, будем говорить, или... И сразу подача. В живот били", - добавил он.

Арам также рассказал, что во взрослом возрасте встретился с одним из тех, кто когда-то применил к нему силу. Во время разговора полицейский извинился перед ним.

 

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