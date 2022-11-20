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Белая смерть: фитнес-тренер развеял миф о вреде сахара

Сахар содержится во многих овощах и фруктах (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

С детства нам говорят, что сахар - это белая смерть. Его количество в рационе нужно строго ограничивать, если не убрать вообще.

Однако на самом деле сахар содержится не только в сладостях и напитках, и может быть достаточно полезным.

Фитнес-тренер Виктор Мандзяк на своей странице в Facebook дал четкий ответ о вреде и пользе сахара.

Прежде специалист предлагает рассмотреть, что такое действительно здоровое питание и есть ли там место сахара.

Здоровое питание - это питание, при котором человек получает все необходимые вещества в достаточном количестве, а именно белки, жиры, углеводы, клетчатка, витамины, минералы и вода. Это сбалансированное, а не чрезмерное сочетание.

"Постное куриное филе, украшенное листьями салата, правильные десерты на основе овсяной муки, сухофруктов и меда, семена чиа в стакане воды - это не здоровое питание. Это бред, которым забивают голову ничего не понимающие в нутрициологии", - пишет эксперт.

Устаревшие принципы питания называют сахар белой смертью (фото: Freepik)

При чем здесь сахар?

Сахар - это сахароза, глюкоза и фруктоза. Это не яд, а наоборот наша энергия, поскольку из фруктозы вырабатывается глюкоза. Сам по себе сахар не может быть вредным.

К тому же сахар - это прежде всего углевод. То есть его следует учитывать в построении рациона.

"Если твой рацион основывается на злаковых, бобовых, овощах, фруктах, мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах, орехах и семенах, и с этими продуктами ты получаешь все необходимые вещества, можешь смело закрыть дневную норму по углеводам хоть десятью чайными ложками белого сахара", - объясняет специалист.

Поэтому если у вас сбалансированный рацион с учетом всех потребностей и норм, сахар не вреден. Конечно, если он не служит вам завтраком, обедом и ужином.

Напротив, съесть кремовое пирожное или плитку шоколада с чашкой ароматного кофе будет очень приятно и даже полезно, ведь это гормон удовольствия.

Поэтому не отказывайте себе в любимых вкусностях. Просто заботьтесь о своем питании, а сладким заполняйте необходимые пробелы.

Раньше мы рассказали, какие популярные напитки повышают сахар в крови человека.

А еще поделились рецептом яблочного пирога с минимальным содержанием сахара. Вам точно понравится!

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Здоровое питание