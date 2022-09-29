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Била ремнем и шлангом: Слава Демин рассказал о жутких издевательствах матери

Слава Демин рассказал о жутких издевательствах своей матери (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинский ведущий Слава Демин рассказал о тяжелых отношениях с матерью и признался, что был в детстве жертвой домашнего насилия. Его регулярно избивали до крови и даже не пускали домой.

Об этом говорится в публикации Славы Демина на Facebook.

"У нас сложные отношения уже 25 лет. Впервые ушел из дома в 13 лет. Но меня быстро вернули. Мама работала в управлении внутренних дел и в детстве я ее боялся. Били меня за все. И даже для профилактики. Узким ремешком, шлангом от стиральной машины и т. д. Били до ран и крови. Один раз меня отправили выносить мусор, а домой не пустили. Для профилактики", - пишет ведущий.

Он предположил, что мама таким образом могла проявлять любовь и думала, что силой можно заработать уважение. Но сын ее за все это не уважал, а боялся. И боялся до тех пор, пока не стал самостоятельным. Сейчас ему 38 лет и его мать абьюзер до сих пор.

Фото: Слава Демин в детстве (facebook.com/slavademin)

Демин отметил, что родители, которые бьют детей - слабаки. Потому что только слабаки могут поднять руку на того, кто не может дать сдачи. Его также удивляют родители, которые в чем-то винят своих детей.

"Как вы их воспитали, так они себя и ведут. Ребенок - белый лист, на котором родители рисуют картину. Не может быть лист виноват, если художник ляпнул не той краской. Я всегда говорю о том, что, когда ребенок делает что-то не так, проанализируйте свои действия", - добавил ведущий.

Слава Демин признался, что с мамой было несколько попыток наладить отношения и начать все с чистого листа. Но снова начинались нравоучения, обвинения и так далее. Сейчас она решила "получить" любовь сына еще большей силой и шантажом - подала в суд на получение алиментов.

"Абсурд? Да. Но это дело адвокатов. Мама у меня осталась только биологическая. Душевной мамы у меня нет. И мы не будем идти одним путем", - пишет он.

Фото: Слава Демин (facebook.com/slavademin)

Ведущий добавил, что у родителей всегда есть шанс наладить отношения со своим ребенком, независимо от возраста.

"Ваш сын или дочь вас любят. Не убивайте собственноручно эту любовь. Будьте лучшим другом. Нет плохих детей. Есть плохие родители", - резюмировал Демин.

Кстати, ранее мы писали о том, у Остапчука начались проблемы с женой Кристиной.

А еще рассказывали о том, украинская модель Маремуха рассказала о неадекватном иностранце с тату с Путиным.

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Слава Демінведущая