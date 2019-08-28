Била палицею і садила на ланцюг: моторошні подробиці знущань над дітьми в Дніпрі

Прикувала сина на ланцюг у Дніпрі (Колаж РБК-Україна)

Жінка стверджує, що хлопчика прикувала на ланцюг не вона

У Дніпрі матір знущалася над власними дітьми та під час перевірки неблагополучної сім'ї співробітниками ювенальної превенції був виявлений 8-річний хлопчик, якого жінка прикувала ланцюгом до дивана, зав'язала очі і обмотала скотчем.

Всіх чотирьох дітей з сім'ї вилучили, а на жінку завели кримінальні справи відразу за трьома статтями. Їй в якості запобіжного заходу обрали домашній арешт в період з 21:00 до 6:00 годин.

Постраждалих дітей, 4, 6, 8 і 13 років, відправили з центр соціально-психологічної реабілітації. На даний момент вони розмовляють з психологами. З'ясувалося, що 56-річна мешканка Дніпра знущалася над усіма своїми дітьми.

Фото: Національна поліція

"Було і фізичне насильство, і психологічне. Кричала, матом посилала, часто карала. Була у неї палиця, якою вона била дітей по спині, всіх частинах тіла", - повідомила психолог центру соціально-психологічної реабілітації Марія Атрошкина.

Старашая донька, 13-річна Мирослава, розповіла, що мама часто залишала молодших дітей на неї і жорстоко карала їх за непослух.

"Як каже Мирослава, вона з ними не справлялася, скаржилася мамі, а та приходила і карала їх. Чи садила на ланцюг, або била", - додала психолог.

Фото: Національна поліція

Вона зазначила, що всі діти в різній мірі відстають у розвитку, 8-річний Станіслав практично не розмовляє. Всі діти, за словами психолога, дружні між собою і повертатися під опіку 56-річної жінки не бажають.

"Завдяки роботі з педагогами і психологами, з кожним днем діти все частіше посміхаються й перебувають у доброму гуморі", - додали в прес-службі поліції.

Відео: Національна поліція

Як повідомляє видання "КП в Україні", 56-річна Ганна Житник – педагог. Вона працює у школі. Вона особисто прокоментувала ситуацію з дітьми, які насправді не рідні, а прийомні. Жінка стверджує, що не приковувала дітей ланцюгами і не била. Єдиний ланцюг, який був в їх будинку – це ланцюг для собаки, яку подарували старшій дівчинці Мирославі, але потім віддали в добрі руки, так як пес псував меблі і хуліганив.

"Я була на роботі, коли мені подзвонили і попросили негайно з'явитися додому. Двері в кімнату були навстіж, всередині ходили незнайомі люди, щось фотографували, записували. На дивані сиділа перелякана Світу, вона не могла й слова вимовити. Станіслава годували борщем, якого йому категорично не можна через сильний діатез. Мені почали показувати ланцюг, кричати, що не очікували від мене такого, звинувачувати у знущаннях над дитиною. Показували якісь фотографії. Не встигла я отямитись, як дітей відвезли. Куди - я досі не знаю. Попутно, як потім виявилося, забрали з дитячого саду і двох молодших. За мною прийшли через день - провели обшук у кімнаті, наділи наручники і повезли в райвідділ", - розповіла Ганна Житник.

Вона повідомила, що дітей з дитячого будинку вирішила взяти за покликом серця, коли захворіла її власна дитина. Коли вона одужала, вона пішла оформляти опіку і спочатку хотіла взяти тільки Станіслава, але з'ясувалося, що у нього є ще брат і сестра.

Анна Житник (фото: КП в Україні)

Ганні Житник сказали, що розлучати малюків не можна і пообіцяли двокімнатну квартиру. Однак пізніше у квартири з'явився інший власник і їй разом з дітьми довелося з'їхати в гуртожиток.

"Розумієте, я ж дітей здорових брала. У документах так було сказано. Але виявилося, що у всіх трьох дітей психічні розлади і ще багато супутніх проблем. Стасика психіатр взагалі визнав недієздатним. Я в службу у справах звернулася, сказала, що не можу виховувати хворих дітей, не справляюся, так і потрібної кваліфікації немає. Попросила забрати дітей, визначити спеціалізовані заклади під нагляд фахівців. Але мені відмовили. Які тільки я пороги не оббивала. Та ще й пригрозили позбавити батьківських прав на старшу Мирочку", - спробувала виправдатися жінка.

Вона додала, що прикувати Станіслава могла її старша донька Мирослава. Раніше вона проробляла таке заради жарту.

"Дочка завжди до мене дуже добре ставилася. На перерві часто підбігає, обіймає. Вона ніколи ні в чому не потребувала. Але слідчим чомусь почала говорити, що вдома я її б'ю, ображаю, інших дітей теж", - додала Житник.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що жінці, яка прикувала на ланцюг власного сина, обрали запобіжний захід.

А також ми писали про те, що під Хмельницьким рідний батько облив дочку кислотою – моторошні подробиці трагедії.