Била і знущалася над дітьми: скандальна стоматолог з Рівного знову приймає пацієнтів

Стоматолог Інна Кравчук спокійно приймає пацієнтів і як з'ясувалося, у неї навіть багато клієнтів. Найближчий вільний запис у лікаря на 2 липня. Варто відзначити, що вона обслуговує пацієнтів як на платній основі, так і безкоштовно. Перша консультація зазвичай у неї безкоштовна, а потім вона бере з пацієнтів не менше 400 гривень за прийом.

У лютому в Рівному розгорівся дикий скандал, оскільки батьки малюків почали звертатися в поліцію із заявами про побиття дітей на прийомі у стоматолога. Відео зі знущаннями з'явилися в соцмережах і батьки почали впізнавати серед постраждалих своїх дітей.

У поліції завели кримінальну справу і почали перевіряти всі дані. Була підозра, що стоматолог працювала без ліцензії. Варто відзначити, що жінка заперечувала всі звинувачення і стверджувала, що ніколи не піднімала руку на маленьких пацієнтів.

Однак, зараз лікар знову працює на колишньому місці й в прокуратурі повідомили, що вона має на це право.

"Суд, в межах зазначеної кваліфікації, не міг заборонити їй працювати. І щодо ліцензії: була перевірка й у лікаря, з нею все добре", - зазначили в прокуратурі.

Юристи підтверджують, що за законом немає підстав обмежити професійну діяльність 29-річної Інни Кравчук, якщо вона не виконує адміністративно-розпорядчі функції та не є службовою особою.