"Била и закрывала рот рукой". Родители рассказали новые детали о насилии над дочерью в садике

Кто издевался над ребенком

Инцидент произошел утром 11 октября в государственном садике № 513. Ребенок с сентября туда ходит в ясельную группу. Родители обвиняют воспитателя Никитину Светлану Федоровну в побоях их дочери.

"Я отвезла ребенка в садик без повреждений. Уже в 10 утра воспитательница мне перезвонила, что она случайно поцарапал ребенка ногтем. Но сейчас все хорошо, потому что раны замазали зеленкой. В 15 часов мужчина забрал ребенка. Воспитатели надели дочери другую кофточку с высокой шеей и он ничего не увидел", - объясняет Анастасия.

Уже дома ребенок начал рассказывать, как его избивала воспитательница, закрывала рот руками и говорила не кричать.

"Дочь говорит, это "мы с Федоровной дрались". Я осмотрела шею и там были не царапины, а гематомы. Мы обратились на 102, но нам сказали ехать в полицию. Наверное сразу они передали этот вызов в садик, потому что нам начали наяривать звонками. Ребенок очень боялся куда-то ехать, бился в истерике, потому что думал, что мы его везем в садик. Просилась этого не делать", - говорит женщина.

Что показала экспертиза

"В полиции мы написали заявление, но нам отказали надавать направление на судмедэкспертизу из-за недостаточного количества доказательств, но мы настояли. В четверг утром мы таки ее сделали. После полиции к нам приехала врач и она зафиксировала, что это гематома шейного отдела", - добавляет Настека.

В больнице написали диагноз - ссадина и царапина шейного отдела, состояние тяжести среднее. Дали направление к неврологу и психологу.

"Невролог нам выписал лекарство и указал, что у ребенка острый невроз после стресса. Ребенок отказывается одеваться, выходить на улицу, боится, когда наступает вечер, потому что спрашивает, поведем ли мы ее утром в садик и начинает плакать из-за этого. Ночью хнычет, плохо спит", - говорит женщина.

Ребенку назначили домашнее лечение в течение 3 месяцев (фото: предоставила Анастасия Настека)

Ребенку диагностировали поверхностные травмы шеи и ссадины (фото: Анастасия Настека)

Полиция отказывается регистрировать этот случай

Семья подала жалобу в суд за бездействие полиции, потому что они отказываются регистрировать их случай.

"Почему так - не объясняют. Они с нами не общаются, потому что у них то обед, то оправдываются тем, что дали направление на судмедэкспертизу. Будто из-за недостаточного количества доказательств не могут случай зарегистрировать. Когда мы приехали в полицию, то ювенальный полицейский должен был заняться нами, но к нам он не вышел. Потом нам перезвонили, но дальше никаких движений нет. Полиция не занимается и даже не хочет вносить дело в реестр", - возмущается Настека.

Отметим, что наша редакция обратилась в Голосеевское управление полиции за комментарием, но дежурный отказался предоставлять какую-либо информацию в телефонном режиме. Сейчас мы ожидаем ответа на письменный запрос по поводу этой ситуации.

Также семья наняла адвоката, чтобы направить жалобу в суд. Он уже написал жалобу в Департамент образования и райадминистрацию Голосеевского района.

"Адвокат говорит, что сложно будет что-то доказать, потому что в садике нет камер. Будет слово воспитателя против слова ребенка. Можно и дальше писать жалобы, чтобы они создали комиссию и разбирались. Но сначала нужно, чтобы нас признали потерпевшими", - говорит Анастасия.

После разглашения ситуации родители других детей начали писать женщине, что шокированные этой ситуацией.

"У этой воспитательницы сильный голос и детям кажется, что она кричит. Мы понимаем, что это уже профессиональная травма, потому что она там 20 лет работает и именно так разговаривает. Другие родители побоев не замечали на своих детях, но это ясельная группа и они еще не разговаривают. А моя просто старейшая и может говорить уже предложениями", - добавляет Настека.

Что говорит руководство садика

Образовательное дошкольное учреждение № 513 подтвердило, что у них работает Никитина Светлана Федоровна, но никаких комментариев по поводу инцидента они не предоставили.

"В телефонном режиме я комментировать ничего не буду, пока никакой информации предоставить не могу", - ответила директор заведения Капустян Людмила Михайловна.

Также отметим, что это не первый инцидент с заявлениями родителей по поводу насилия воспитателей в этом садике. На форуме с отзывами пишут, что здесь были случаи избиения детей, а одной девочке даже сломали руку.

При этом среди отзывов есть и положительные, в которых родители пишут, что довольны этим заведением.

Это не первый случай насилия над ребенком в этом садике (скриншот)