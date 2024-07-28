"Боль остается навсегда". Экс-жена Павлика рассказала, как переживает смерть сына

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По словам Созаевой, пережить потерю невозможно, и эта боль остается навсегда.

"Но, знаете, например, наш мозг состоит из этаких папок - складываем туда счастливые мгновения, трагические моменты. Так вот папку с Пашей я спрятала очень глубоко. Но когда говорю о нем с людьми, то, конечно, улыбаюсь, потому что для меня это - Свет...", - сказала танцовщица.

В период борьбы ее сына за жизнь, говорит Лариса, она пыталась быть сильной и не показывать Павлу, что чувствует на самом деле.

Лариса Созаева и Виктор Павлик с сыном (фото: facebook.com/lora.sozaeva)

"Когда ты любишь ребенка, или кто бы это ни был - муж, брат, сестра, - ты должен быть сильным. Ты - аккумулятор, от тебя заряжаются. Если ты распустишь нюни, он это будет чувствовать, ему будет хуже во много раз", - отметила артистка.

"Когда мне сообщили, что надежды нет, мы поговорили с заведующим госпиталя. Он посоветовал ехать домой, потому что лучше, мол, когда человек будет умирать в родных стенах", - добавила она.

Созаева говорит, что пыталась как можно дольше поддерживать состояние родного человека. Даже врачи, которые наведывались к ним домой и видели Пашу, говорили, что "не видят здесь больного человека, который умирает".

"То есть я поддерживала его состояние, веселила, шутила, конечно, когда ему было больно, то обнимала. Но человеку надо давать шанс достойно уходить. И это может сделать только любящий человек, который рядом", - сказала танцовщица.

Сын Ларисы Созаевой и Виктора Павлика (фото: facebook.com/lora.sozaeva)

А вот плакать при парне она себе никогда не позволяла.

«Я выходила из дома и тогда выла, кричала... А когда он видел меня, то это была любящая мама, которая поддерживает его в таком состоянии. Это жизнь. Мы рождаемся, умираем, мы это знаем. Другого пути жизни нет, то есть человек рождается, чтобы умереть", - поделилась мыслями экс-жена Павлика.

Отметим, сына Ларисы Созаевой и Виктора Павлика Павла не стало почти четыре года назад. Жизнь 21-летнего парня 7 августа 2020 года унесла страшная болезнь - рак позвоночника.