Боль в спине быстро исчезнет: физиотерапевт назвал три эффективных упражнения

Боль в спине - проблема, с которой сталкивается каждый второй взрослый. Однако, регулярные, простые упражнения могут не только уменьшить дискомфорт, но и предотвратить его возвращение.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу физиотерапевта Дэна Гинадера.
Доктор поделился мудрыми советами от Стю Макгилла, профессора биомеханики позвоночника в Университете Ватерлоо в Канаде. Макгилл тщательно изучал боль в спине и составил три распространенных упражнения, которые каждый может выполнять дома.
Эти упражнения замечательные, потому что они не только держат спину в нейтральном и безопасном положении, но и хорошо прорабатывают несколько зон кора. Лучше всего то, что вы можете выполнить их прямо сейчас, и для них не требуется никакого оборудования.
Первым упражнением, которое продемонстрировал доктор Гинадер, было сгибание рук. В этом упражнении нужно лечь на спину, согнув одно колено, а другую ногу выпрямить к полу. Также следует положить одну руку на пол под спину.
Как только вы займете нужное положение, вам просто нужно поднять голову и плечи, пока не почувствуете, как работают мышцы пресса, чтобы удерживать тело на месте.
Вам не нужно сильно подниматься, чтобы почувствовать это натяжение, нужно держать поясницу полностью неподвижной. Прижатие руки к спине поможет вам убедиться, что вы остаетесь неподвижными.
Задержитесь в положении на 10 секунд и сделайте пять повторений.
Далее физиотерапевт посоветовал выполнить простую боковую планку стоя на коленях, в которой вы опираетесь одним предплечьем на пол и держите все тело. Единственной другой частью тела, касающейся пола, должны быть ваши ноги от колен вниз.
Цель состоит в том, чтобы вы почувствовали, как вся мышечная структура, обращенная к полу, действительно работает над стабилизацией вашего корпуса. Стоит удерживаться в этом положении 10 секунд и сделать пять повторений.
Это распространенное упражнение для укрепления мышц кора, предназначенное для улучшения стабильности позвоночника и общего развития силы.
Вы должны начать стоять на четвереньках, поставив руки и колени на пол, а спину держите ровной. Затем поднимите одну ногу, не двигая спиной. Как и в предыдущих упражнениях, это положение следует удерживать в течение 10 секунд и выполнять в подходах по пять повторений.
Стоит оставаться активным, когда у вас болит спина, а также выполнять физические упражнения, чтобы помочь поддерживать мышцы в движении. Это объясняется тем, что боль часто вызвана растяжением мышц или другим незначительным заболеванием, которое может улучшиться самостоятельно. Однако вам следует обратиться к семейному врачу, если:
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