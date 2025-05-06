Боль в спине быстро исчезнет: физиотерапевт назвал три эффективных упражнения

Боль в спине - проблема, с которой сталкивается каждый второй взрослый. Однако, регулярные, простые упражнения могут не только уменьшить дискомфорт, но и предотвратить его возвращение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу физиотерапевта Дэна Гинадера.

Доктор поделился мудрыми советами от Стю Макгилла, профессора биомеханики позвоночника в Университете Ватерлоо в Канаде. Макгилл тщательно изучал боль в спине и составил три распространенных упражнения, которые каждый может выполнять дома.

Эти упражнения замечательные, потому что они не только держат спину в нейтральном и безопасном положении, но и хорошо прорабатывают несколько зон кора. Лучше всего то, что вы можете выполнить их прямо сейчас, и для них не требуется никакого оборудования.

Сгибание

Первым упражнением, которое продемонстрировал доктор Гинадер, было сгибание рук. В этом упражнении нужно лечь на спину, согнув одно колено, а другую ногу выпрямить к полу. Также следует положить одну руку на пол под спину.

Как только вы займете нужное положение, вам просто нужно поднять голову и плечи, пока не почувствуете, как работают мышцы пресса, чтобы удерживать тело на месте.

Вам не нужно сильно подниматься, чтобы почувствовать это натяжение, нужно держать поясницу полностью неподвижной. Прижатие руки к спине поможет вам убедиться, что вы остаетесь неподвижными.

Задержитесь в положении на 10 секунд и сделайте пять повторений.

Упражнение с подъемом головы (фото: кадр из видео)

Боковая планка на коленях

Далее физиотерапевт посоветовал выполнить простую боковую планку стоя на коленях, в которой вы опираетесь одним предплечьем на пол и держите все тело. Единственной другой частью тела, касающейся пола, должны быть ваши ноги от колен вниз.

Цель состоит в том, чтобы вы почувствовали, как вся мышечная структура, обращенная к полу, действительно работает над стабилизацией вашего корпуса. Стоит удерживаться в этом положении 10 секунд и сделать пять повторений.

Боковая планка на коленях (фото: кадр из видео)

Упражнение "собака-птица"

Это распространенное упражнение для укрепления мышц кора, предназначенное для улучшения стабильности позвоночника и общего развития силы.

Вы должны начать стоять на четвереньках, поставив руки и колени на пол, а спину держите ровной. Затем поднимите одну ногу, не двигая спиной. Как и в предыдущих упражнениях, это положение следует удерживать в течение 10 секунд и выполнять в подходах по пять повторений.

Упражнение "собака-птица" (фото: кадр из видео)

Когда обращаться к врачу по поводу боли в спине

Стоит оставаться активным, когда у вас болит спина, а также выполнять физические упражнения, чтобы помочь поддерживать мышцы в движении. Это объясняется тем, что боль часто вызвана растяжением мышц или другим незначительным заболеванием, которое может улучшиться самостоятельно. Однако вам следует обратиться к семейному врачу, если: