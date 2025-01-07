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Боль в челюсти или спине может свидетельствовать о состоянии, которое нельзя игнорировать

Какие симптомы указывают на проблемы с сердцем (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Болезни сердца больше не свойственны пожилым людям. Стоит знать об опасных симптомах, которые могут возникать даже в 30 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Какие симптомы должны насторожить

сидячей работы, неправильного питания, повышенного уровня стресса и недостаточного сна являются частыми причинами проблем с сердцем.

Если не распознать вовремя и не устранить эти симптомы, это может привести к ужасным последствиям, включая сердечные приступы, инсульты или хроническую сердечную недостаточность.

Что делать

 

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