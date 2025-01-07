Боль в челюсти или спине может свидетельствовать о состоянии, которое нельзя игнорировать

Болезни сердца больше не свойственны пожилым людям. Стоит знать об опасных симптомах, которые могут возникать даже в 30 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
сидячей работы, неправильного питания, повышенного уровня стресса и недостаточного сна являются частыми причинами проблем с сердцем.
Если не распознать вовремя и не устранить эти симптомы, это может привести к ужасным последствиям, включая сердечные приступы, инсульты или хроническую сердечную недостаточность.
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