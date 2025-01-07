Боль в челюсти или спине может свидетельствовать о состоянии, которое нельзя игнорировать

Болезни сердца больше не свойственны пожилым людям. Стоит знать об опасных симптомах, которые могут возникать даже в 30 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Какие симптомы должны насторожить

Кардиолог Соня Бабу-Нараян рассказала, что сочетание сидячей работы, неправильного питания, повышенного уровня стресса и недостаточного сна являются частыми причинами проблем с сердцем.

В отчете Британского кардиологического фонда показано, что 1 из 5 взрослых в возрасте до 40 лет имеет недиагностированную гипертензию (высокое кровяное давление), которая является основным предвестником болезней сердца. Кроме того, более 40% взрослых в этой возрастной группе ведут малоподвижный образ жизни.

Симптомы болезни сердца легко не заметить, поскольку они часто напоминают повседневные болезни. Вот на что следует обратить внимание:

внезапная и частая усталость - постоянное чувство усталости даже после спокойного сна может указывать на то, что сердце пытается эффективно перекачивать кровь

одышка - если такие простые действия, как подъем по лестнице, приводят к одышке, это может свидетельствовать об основной проблеме с сердцем

постоянное расстройство пищеварения или изжога - хронический дискомфорт в верхней части живота может быть предупреждающим признаком проблем с сердцем

боль в челюсти или спине - эти неожиданные места для дискомфорта могут указывать на ограниченный приток крови к сердцу

нерегулярное сердцебиение - пропуски сердечных сокращений или учащенное сердцебиение, особенно при отсутствии физических упражнений или стресса, требуют медицинской помощи

Если не распознать вовремя и не устранить эти симптомы, это может привести к ужасным последствиям, включая сердечные приступы, инсульты или хроническую сердечную недостаточность.

Что делать

Практические шаги, которые помогут защитить сердце: