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Боль в челюсти или спине может свидетельствовать о состоянии, которое нельзя игнорировать

Вторник 07 января 2025 19:01
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Боль в челюсти или спине может свидетельствовать о состоянии, которое нельзя игнорировать Какие симптомы указывают на проблемы с сердцем (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Болезни сердца больше не свойственны пожилым людям. Стоит знать об опасных симптомах, которые могут возникать даже в 30 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Какие симптомы должны насторожить

Кардиолог Соня Бабу-Нараян рассказала, что сочетание сидячей работы, неправильного питания, повышенного уровня стресса и недостаточного сна являются частыми причинами проблем с сердцем.

В отчете Британского кардиологического фонда показано, что 1 из 5 взрослых в возрасте до 40 лет имеет недиагностированную гипертензию (высокое кровяное давление), которая является основным предвестником болезней сердца. Кроме того, более 40% взрослых в этой возрастной группе ведут малоподвижный образ жизни.

Симптомы болезни сердца легко не заметить, поскольку они часто напоминают повседневные болезни. Вот на что следует обратить внимание:

  • внезапная и частая усталость - постоянное чувство усталости даже после спокойного сна может указывать на то, что сердце пытается эффективно перекачивать кровь
  • одышка - если такие простые действия, как подъем по лестнице, приводят к одышке, это может свидетельствовать об основной проблеме с сердцем
  • постоянное расстройство пищеварения или изжога - хронический дискомфорт в верхней части живота может быть предупреждающим признаком проблем с сердцем
  • боль в челюсти или спине - эти неожиданные места для дискомфорта могут указывать на ограниченный приток крови к сердцу
  • нерегулярное сердцебиение - пропуски сердечных сокращений или учащенное сердцебиение, особенно при отсутствии физических упражнений или стресса, требуют медицинской помощи

Если не распознать вовремя и не устранить эти симптомы, это может привести к ужасным последствиям, включая сердечные приступы, инсульты или хроническую сердечную недостаточность.

Что делать

Практические шаги, которые помогут защитить сердце:

  • регулярные медицинские осмотры - посетите врача общей практики для регулярных обследований, в частности кровяного давления, холестерина и сахара в крови
  • полезное для сердца питание - включайте цельнозерновые продукты, нежирные белки, фрукты и овощи, уменьшая обработанные продукты и добавленный сахар
  • активность - стремитесь делать по крайней мере 150 минут умеренных упражнений в неделю. Даже такие действия, как быстрая ходьба или езда на велосипеде, могут значительно принести пользу сердцу
  • избегайте стресса - практикуйте внимательность, йогу или другие методы релаксации, чтобы держать уровень стресса под контролем
  • сон - взрослые должны стремиться к 7-9 часам качественного сна в сутки, чтобы поддерживать общее состояние здоровья

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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