Боль в челюсти или спине может свидетельствовать о состоянии, которое нельзя игнорировать
Болезни сердца больше не свойственны пожилым людям. Стоит знать об опасных симптомах, которые могут возникать даже в 30 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Какие симптомы должны насторожить
Кардиолог Соня Бабу-Нараян рассказала, что сочетание сидячей работы, неправильного питания, повышенного уровня стресса и недостаточного сна являются частыми причинами проблем с сердцем.
В отчете Британского кардиологического фонда показано, что 1 из 5 взрослых в возрасте до 40 лет имеет недиагностированную гипертензию (высокое кровяное давление), которая является основным предвестником болезней сердца. Кроме того, более 40% взрослых в этой возрастной группе ведут малоподвижный образ жизни.
Симптомы болезни сердца легко не заметить, поскольку они часто напоминают повседневные болезни. Вот на что следует обратить внимание:
- внезапная и частая усталость - постоянное чувство усталости даже после спокойного сна может указывать на то, что сердце пытается эффективно перекачивать кровь
- одышка - если такие простые действия, как подъем по лестнице, приводят к одышке, это может свидетельствовать об основной проблеме с сердцем
- постоянное расстройство пищеварения или изжога - хронический дискомфорт в верхней части живота может быть предупреждающим признаком проблем с сердцем
- боль в челюсти или спине - эти неожиданные места для дискомфорта могут указывать на ограниченный приток крови к сердцу
- нерегулярное сердцебиение - пропуски сердечных сокращений или учащенное сердцебиение, особенно при отсутствии физических упражнений или стресса, требуют медицинской помощи
Если не распознать вовремя и не устранить эти симптомы, это может привести к ужасным последствиям, включая сердечные приступы, инсульты или хроническую сердечную недостаточность.
Что делать
Практические шаги, которые помогут защитить сердце:
- регулярные медицинские осмотры - посетите врача общей практики для регулярных обследований, в частности кровяного давления, холестерина и сахара в крови
- полезное для сердца питание - включайте цельнозерновые продукты, нежирные белки, фрукты и овощи, уменьшая обработанные продукты и добавленный сахар
- активность - стремитесь делать по крайней мере 150 минут умеренных упражнений в неделю. Даже такие действия, как быстрая ходьба или езда на велосипеде, могут значительно принести пользу сердцу
- избегайте стресса - практикуйте внимательность, йогу или другие методы релаксации, чтобы держать уровень стресса под контролем
- сон - взрослые должны стремиться к 7-9 часам качественного сна в сутки, чтобы поддерживать общее состояние здоровья
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