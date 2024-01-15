Боль и страх вместо удовольствия: врач рассказала о распространенном состоянии у женщин

Существует состояние у женщин, которое часто обусловлено психологическими факторами и негативным сексуальным опытом. Речь идет о вагинизме, следует знать, как он влияет на здоровье.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Вагинизм - это самопроизвольное сокращение мышц вокруг входа во влагалище при попытке полового контакта или введении тампона, или любого другого предмета во влагалище, что осложняет или делает невозможным половой акт и приносит значительный психологический дискомфорт.
К основным симптомам относятся:
Гинеколог Оксана Негрич рассказала, что иногда мышцы самовольно сокращаются только при мысли о половом акте или гинекологическом осмотре.
Среди возможных причин:
Отдельных тестов, кроме изучения специфических жалоб и гинекологического осмотра, нет. При осмотре врач определяет напряженность мышц, невозможность или тяжесть вхождения во влагалище.
Врач отметила, что при вагинизме ключевым симптомом является сильное самопроизвольное сокращение мышц. А причин боли, кроме мышечного компонента, много, поэтому стоит сначала обратиться к гинекологу для установления причины.
Вагинизм - это состояние, существенно ухудшающее качество жизни и не позволяющее полноценно наслаждаться сексом. Однако хорошая новость в том, что есть эффективные методы лечения. Так что не нужно стесняться обратиться к врачу
Среди возможных методов:
Стоит отметить, что качественное секс-образование крайне важно еще с детского возраста. От понимания строения половых органов до знания правил безопасных половых отношений и секса исключительно по желанию и согласию обоих партнеров.
Гинеколог подчеркнула, что безопасный секс (с применением презервативов и других методов контрацепции) помогает избежать передаваемых половым путем инфекций и их последствий.
Ранее гинеколог рассказывала, что категорически нельзя делать женщинам.
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