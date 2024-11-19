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Боль в горле быстро отступит: врачи назвали 8 лучших способов

Какие способы помогут избавиться от боли в горле (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Боль в горле может быть первым признаком вирусной или бактериальной инфекции, такой как простуда или грипп. Существует ряд способов от боли в горле, которые помогут улучшить состояние.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health.

рассказал, что 

Однако, любое лекарство важно принимать после консультации с врачом.

Мед

Чистый воздух

Больному горлу очень нужен чистый воздух, поэтому важно регулярно проветривать комнату или чаще гулять на свежем воздухе.

 

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