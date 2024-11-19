Боль в горле быстро отступит: врачи назвали 8 лучших способов

Боль в горле может быть первым признаком вирусной или бактериальной инфекции, такой как простуда или грипп. Существует ряд способов от боли в горле, которые помогут улучшить состояние.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health.
рассказал, что
Однако, любое лекарство важно принимать после консультации с врачом.
Больному горлу очень нужен чистый воздух, поэтому важно регулярно проветривать комнату или чаще гулять на свежем воздухе.
Ранее мы сообщали, какие продукты нельзя есть при боли в горле.
Также врач опровергла главный миф о боли в горле и холодных напитках.