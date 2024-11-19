Боль в горле быстро отступит: врачи назвали 8 лучших способов

Боль в горле может быть первым признаком вирусной или бактериальной инфекции, такой как простуда или грипп. Существует ряд способов от боли в горле, которые помогут улучшить состояние.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health .

Отдых

Педиатр Джонатан Джесси рассказал, что отдых является основным способом борьбы с болью в горле. Отдых и сон укрепляют иммунную систему.

В то время как недосыпание снижает способность организма бороться с инфекцией, которая вызвала боль в горле.

"Убедитесь, что ваше тело хорошо отдохнуло, ведь это поможет ему бороться с вирусом и так вы скорее поправитесь", - отметил медик.

Жидкости

Доктор медицинских наук Джеффри Линдер объяснил, что сухая боль в горле, как правило, болит сильнее. Употребление большого количества жидкости, таких как вода и чай, и поддержание достаточного количества жидкости помогает организму бороться с инфекцией.

Теплые напитки также могут помочь "успокоить" горло, предотвратить обезвоживание и даже облегчить заложенность.

Противовоспалительные средства

Безрецептурные противовоспалительные средства являются одними из самых эффективных средств лечения боли в горле.

"Эти лекарства является комбинированным обезболивающим и противовоспалительными средствами, поэтому улучшит ваше самочувствие, а также уменьшит отек, связанный с болью в горле", - сказал доктор Линдер.

Однако, любое лекарство важно принимать после консультации с врачом.

Антибиотики

Боль в горле может быть вызвана стрептококком в горле - бактериальной инфекцией, поражающей горло и миндалины примерно в 10% случаев у взрослых.

Поэтому в таком случае врач может назначить антибиотики. Важно всегда принимать весь курс лечения, даже если самочувствие улучшилось через несколько дней.

Мед

Мед можно добавлять в чай ​​или просто есть по ложке. Густая консистенция меда не только покрывает и успокаивает горло, но обладает антимикробными свойствами, которые могут помочь быстрее выздороветь.

Куриный суп

Куриный суп - древнее домашнее средство от простуды, укрепляющее иммунитет и уменьшающее воспаление.

Теплый суп гарантирует, что вы получите необходимые питательные вещества и увлажнение для борьбы с инфекцией. Куриный суп особенно эффективен благодаря содержанию белка и других питательных веществ.

Используйте увлажнитель воздуха

Увлажнители могут добавить влагу в комнату с сухим воздухом, делая дыхание более легким и приятным, что может помочь подавить симптомы.

Обратите внимание, что чрезмерная влажность в помещении может быть также проблемой, особенно для людей с аллергией. И плесень, и пылевые клещи процветают во влажной среде.

Идеальный уровень влажности в помещении составляет от 40% до 50%.

Чистый воздух

Больному горлу очень нужен чистый воздух, поэтому важно регулярно проветривать комнату или чаще гулять на свежем воздухе.