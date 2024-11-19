Боль в горле быстро отступит: врачи назвали 8 лучших способов
Боль в горле может быть первым признаком вирусной или бактериальной инфекции, такой как простуда или грипп. Существует ряд способов от боли в горле, которые помогут улучшить состояние.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health.
Отдых
Педиатр Джонатан Джесси рассказал, что отдых является основным способом борьбы с болью в горле. Отдых и сон укрепляют иммунную систему.
В то время как недосыпание снижает способность организма бороться с инфекцией, которая вызвала боль в горле.
"Убедитесь, что ваше тело хорошо отдохнуло, ведь это поможет ему бороться с вирусом и так вы скорее поправитесь", - отметил медик.
Жидкости
Доктор медицинских наук Джеффри Линдер объяснил, что сухая боль в горле, как правило, болит сильнее. Употребление большого количества жидкости, таких как вода и чай, и поддержание достаточного количества жидкости помогает организму бороться с инфекцией.
Теплые напитки также могут помочь "успокоить" горло, предотвратить обезвоживание и даже облегчить заложенность.
Противовоспалительные средства
Безрецептурные противовоспалительные средства являются одними из самых эффективных средств лечения боли в горле.
"Эти лекарства является комбинированным обезболивающим и противовоспалительными средствами, поэтому улучшит ваше самочувствие, а также уменьшит отек, связанный с болью в горле", - сказал доктор Линдер.
Однако, любое лекарство важно принимать после консультации с врачом.
Антибиотики
Боль в горле может быть вызвана стрептококком в горле - бактериальной инфекцией, поражающей горло и миндалины примерно в 10% случаев у взрослых.
Поэтому в таком случае врач может назначить антибиотики. Важно всегда принимать весь курс лечения, даже если самочувствие улучшилось через несколько дней.
Мед
Мед можно добавлять в чай или просто есть по ложке. Густая консистенция меда не только покрывает и успокаивает горло, но обладает антимикробными свойствами, которые могут помочь быстрее выздороветь.
Куриный суп
Куриный суп - древнее домашнее средство от простуды, укрепляющее иммунитет и уменьшающее воспаление.
Теплый суп гарантирует, что вы получите необходимые питательные вещества и увлажнение для борьбы с инфекцией. Куриный суп особенно эффективен благодаря содержанию белка и других питательных веществ.
Используйте увлажнитель воздуха
Увлажнители могут добавить влагу в комнату с сухим воздухом, делая дыхание более легким и приятным, что может помочь подавить симптомы.
Обратите внимание, что чрезмерная влажность в помещении может быть также проблемой, особенно для людей с аллергией. И плесень, и пылевые клещи процветают во влажной среде.
Идеальный уровень влажности в помещении составляет от 40% до 50%.
Чистый воздух
Больному горлу очень нужен чистый воздух, поэтому важно регулярно проветривать комнату или чаще гулять на свежем воздухе.
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Также врач опровергла главный миф о боли в горле и холодных напитках.
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