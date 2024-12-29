Боль в горле может быть признаком заболевания, которое возникает у детей и быстро распространяется

Повышенная температура и боль в горле может быть признаком скарлатины, которая проходит в острой форме. Чаще всего болеют дети, поэтому важно вовремя распознать заболевание.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу семейного врача и диетолога Юлии Коваль.
По словам врача, скарлатина - бактериальное инфекционное заболевание, вызванное В-гемолитическим стрептококком группы A. Чаще всего болеют дети в возрасте 5-15 лет.
У детей до 3 лет встречается редко. Передается воздушно-капельным путем, поэтому быстро распространяется в детских коллективах. Через 24 часа после начала приема антибиотиков ребенок уже не заразен.
Инкубационный период: 2-5 дней.
Такие заболевания важно вовремя правильно диагностировать по следующим симптомам:
Чтобы диагностировать такое заболевание, есть быстрый тест на стрептококк группы А. Результат можно получить за несколько минут, чтобы позволяет быстро начать лечение.
Скарлатина может иметь опасные осложнения, связанные с несвоевременным началом лечения и несоблюдением рекомендаций врача: гнойный лимфаденит, отит, мастоидит, синусит, гломерулонефрит, ревматизм. После выздоровления у человека возникает иммунитет к скарлатине, как правило, стойкий, пожизненный.
К общим профилактическим мероприятиям относятся:
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