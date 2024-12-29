Боль в горле может быть признаком заболевания, которое возникает у детей и быстро распространяется

Повышенная температура и боль в горле может быть признаком скарлатины, которая проходит в острой форме. Чаще всего болеют дети, поэтому важно вовремя распознать заболевание.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу семейного врача и диетолога Юлии Коваль.

Что такое скарлатина и как передается

По словам врача, скарлатина - бактериальное инфекционное заболевание, вызванное В-гемолитическим стрептококком группы A. Чаще всего болеют дети в возрасте 5-15 лет.

У детей до 3 лет встречается редко. Передается воздушно-капельным путем, поэтому быстро распространяется в детских коллективах. Через 24 часа после начала приема антибиотиков ребенок уже не заразен.

Инкубационный период: 2-5 дней.

Основные симптомы

Такие заболевания важно вовремя правильно диагностировать по следующим симптомам:

внезапное повышение температуры

сильная боль в горле, белый налет на миндалинах

увеличенные лимфоузлы

изменения языка: сначала белый налет, а через 3-4 дня яркий малиновый цвет

сыпь на теле, которая бледнеет при нажатии. Начинается с головы и шеи и распространяется на все тело

носогубный треугольник Филатова - бледность кожи вокруг губ и подбородка на фоне общего покраснения лица

Чтобы диагностировать такое заболевание, есть быстрый тест на стрептококк группы А. Результат можно получить за несколько минут, чтобы позволяет быстро начать лечение.

Скарлатина может иметь опасные осложнения, связанные с несвоевременным началом лечения и несоблюдением рекомендаций врача: гнойный лимфаденит, отит, мастоидит, синусит, гломерулонефрит, ревматизм. После выздоровления у человека возникает иммунитет к скарлатине, как правило, стойкий, пожизненный.

Профилактика

К общим профилактическим мероприятиям относятся: