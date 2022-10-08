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Не боль в горле. Медики назвали три новых симптома коронавируса

Названы новые признаки коронавируса (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру и у него появляются новые симптомы. Так, многие из тех, у кого обнаружен вирус, страдают от потери слуха, шума в ушах или головокружения.

По оценкам ZOE Health Study, в котором используются данные о тестах и ​​симптомах, полученные от миллионов участвующих пользователей приложения, в Великобритании насчитывается 2,6 миллиона больных COVID.

Так, в Англии сейчас болеет 1 человек из 60. Большинство людей знают, что сейчас нужно обращать внимание на боль в горле и температуру.

Потеря обоняния сейчас уже очень редко встречается.

Какие симптомы говорят о коронавирусе

Теперь медики предупреждают, что симптомами вируса является инфекция уха.

Исследование, проведенное отделением отоларингологии хирургии головы и шеи Гарвардской медицинской школы в Бостоне, штат Массачусетс, пришло к новым выводам.

"Наши результаты показывают, что инфекция уха может лежать в основе связанных с COVID-19 проблем со слухом и головокружением", - сообщили медики.

Эксперты отмечают, что если у вас болит горло, и вы чихаете, это может быть хорошим признаком и означать, что у вас простуда, а не Covid.

Также при острой боли в горле на протяжении нескольких дней, рекомендуется сделать тест на коронавирус.

Помните, что в случае инфекции вы должны самоизолироваться и не контактировать с людьми. В людных местах не забывайте носить маску.

Как мы ранее писали, Комаровский рассказал о связи коронавируса и электронных сигарет.

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