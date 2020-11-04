Бив по голові і зламав ногу: під Тернополем вітчим побив 4-річну дитину

У тернопільській області поліція затримала чоловіка, який жорстоко побив чотирирічного пасинка. Дитину доставили до лікарні зі струсом мозку і переломом ноги.

Також у нього побите все обличчя, шия, ноги і руки. Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

За словами вітчима, хлопчик не хотів слухатись і вередував. Чоловік вирішив вгамувати його за допомогою сили. Він ударив його кілька разів руками по голові і тілу, а після цього взяв його на руки і кинув на підлогу.

Чоловік побив дитину (фото: tp.npu.gov.ua)

Від побоїв дитину намагалася врятувати його мама. Але чоловік не підпустив її до сина. Він відштовхував жінку і продовжував "виховання". У якийсь момент жінці вдалося вихопити малого, і вона втекла разом з ним до сусідки, від якої викликали швидку допомогу та поліцію.

Будинок, де живе сім'я (фото: tp.npu.gov.ua)

Чоловіка затримали і оголосили підозру відповідно до статті 122 КК - умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Будинок, де живе сім'я (фото: tp.npu.gov.ua)

У підозрюваного є восьмирічна дочка від першого шлюбу. А з мамою пасинка, якого він побив, у них власний десятимісячний син. Сім'я перебуває на обліку в службі у справах дітей, її визначили, як неблагополучну і малозабезпечену.

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