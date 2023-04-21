"Боль хуже, чем при родах": пациенты пожаловались на страшные "побочки" после лазерной коррекции зрения

Лазерная коррекция - это очень популярная операция по возобновлению хорошего зрения. Но не всегда она приносит положительные результаты. Некоторые пациенты пожаловались, что они хотели покончить жизнь самоубийством из-за проведенной манипуляции.

В чем состоит операция по лазерной коррекции зрения

Лазерная хирургия глаза, также известная как процедура LASIK, представляет собой коррекцию зрения, при которой используется лазер для изменения формы внутренней части роговицы. Ежегодно эту операцию делают примерно полмиллиона американцев и около 10 тысяч британцев.

Во время LASIK хирург-офтальмолог использует небольшое лезвие (лазер), чтобы отрезать небольшой лоскут от передней части глаза.

Импульсы лазера удаляют небольшое количество ткани роговицы. Как только форма роговицы изменена, глазной хирург укладывает лоскут обратно вниз, где он обычно заживает сам по себе.

Что происходит после лазерной коррекции зрения

Пациенты, страдающие от серьезных долгосрочных проблем после лазерной хирургии глаза, сообщили, что врачи не говорят о побочных эффектах после данного вмешательства.

Например, Глория МакКоннелл из Флориды покончила с собой в возрасте 60 лет после того, как неудачная операция по лазерной коррекции "разрушила" ее жизнь.



Глория МакКоннелл покончила жизнь самоубийством после операции лазерной коррекции зрения (Скриншот Daily Mail)

Женщина рассказала, что всего через несколько недель после ее операции, у нее стали настолько сухие глаза, что казалось, что они постоянно горят.

Отмечается, что 1% пациентов страдает от серьезных осложнений, но некоторые пациенты предупреждают, что эта цифра сильно занижена. На самом деле до 30% людей после операции могут получить очень серьезные прроблемы.

Общие побочные эффекты включают сухость глаз, ощущение соринки в глазу, сильные мигрени и ощущение, что в глазах все двоится.

Некоторые врачи предостерегают от операций

Доктор Моррис Вакслер, бывший сотрудник Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) с 1996 по 2000 год, впервые предостерег от этой процедуры в 2008 году.

Он курировал операцию в 1999 году, которая изначально рассматривалась как революция в лечении глаз.

Однако в 2019 году в интервью он сообщил, что FDA не прислушивалось к показаниям или тысячам жалоб, поданных с тех пор, что сделало его "соучастником" смертей, которые произошли в результате.

Исследование в базе данных FDA обнаружило более 700 сообщений от пациентов о сильной боли, которая была "хуже, чем роды" после операции. Один мужчина, прошедший процедуру, покончил с собой.

В прошлом году FDA выпустило руководство, предупреждающее, что пациенты LASIK должны знать о возможных осложнениях перед процедурой.

В нем также говорится, что некоторые пациенты, перенесшие LASIK, испытывали тяжелую депрессию или суицидальные наклонности, которые, по их мнению, были результатом осложнений после процедуры.

В документе добавили, что "окончательная причинно-следственная связь не установлена".