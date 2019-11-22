Бив дівчат в обличчя: "маніяк" з Дніпра шокував причиною нападів

У Дніпрі минулого тижня невідомий чоловік у денний час здійснював напади на молодих дівчат. Атаки були короткими і стрімкими - він раптово підбігав, завдав серію ударів в обличчя і тікав. "Маніяком" виявився 32-річний місцевий житель, який на суді розповів про причини нападів.

Неадекват промишляв на Лівому березі в Амур-Нижньодніпровському районі (АНД). За свою коротку "кар'єру" він встиг напасти на шість жінок. Одній з них довелося накладати шви.

Поліція склала фоторобот і активно займалася розшуком зловмисника. Але схопити його вдалося під час нового нападу.

У Дніпрі неадекват нападав на жінок (фото: Інформатор)

У п'ятницю, 22 листопада, суд обрав "маніяку" запобіжний захід, пише Інформатор. Незважаючи на прохання прокурора про взяття під варту, 32-річного чоловіка відправили під домашній арешт до 17 січня.

Підозрюваний на судовому засіданні розповів і про мотиви нападів. За його словами, дівчата викликали у нього підозри. Його, нібито переслідують люди з кримінальних кіл.

"Йшла мені на зустріч і усміхалася", - розповів зловмисник про один з епізодів.

Він підтвердив, що бив дівчат по обличчю руками і ногами, а потім тікав.