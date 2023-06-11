В сторону Земли летит опасный двойной астероид, размером с небоскреб: что о нем известно

По данным ученых, огромный астероид с размерами небоскреба, пролетит в максимальной близости от Земли в ночь с 11 на 12 июня.

Астероид XD 1994 имеет размеры в диаметре от 370 до 830 метров, что делает его схожим с небоскребом Бурдж-Халиф в Дубае, самым высоким строением на планете. Более точный размер выяснить не удалось, так как камень очень тусклый и плохо отражает солнечный свет.

Наблюдения показали, что это космическое тело состоит из двух частей - большого астероида и маленького, который вращается вокруг крупного. За это ученые назвали этот астероид - двойным.

Известно, что он пролетит на расстоянии в 3,1 млн километрах от Земли, что превышает в 8 раз среднее расстояние между Землей и Луной. И это максимально близкое расстояние, которое делает этот астероид потенциально опасным.

Любой космический объект, у которого размеры свыше 160 метров и которые приближаются ближе, чем на 7,5 млн км к Земле, считаются потенциально опасным.

Траекторию полета астероидов ученые вычисляют только приблизительно, и любое отклонение может привести к тому, что объект полетит по другому, более опасному курсу.

По данным NASA, впервые этот астероид был замечен 2 декабря 1994 года.