Бег на улице или на дорожке в спортзале: какой вид пробежек более эффективен для похудения

Преимущества бега для эффективного похудения

Бег является одним из самых эффективных способов похудения, благодаря способности сжигать многие калории.

Калории, которые сжигаются при беге, зависят от скорости, длительности и веса тела. В среднем человек сжигает около 288 калорий за 30 минут бега в среднем темпе.

Бег невероятно универсален, независимо от того, находитесь вы на улице или на беговой дорожке. Вы можете изменять свой темп, увеличивать скорость (интервалы) или исследовать разные местности.

Используя разные стили и интенсивность бега, вы можете непрерывно испытать свое тело и максимизировать свои усилия по похудению.

Бег на улице против дорожки: что сжигает больше калорий

Устойчивость к ветру, неровная местность и природные холмы заставляют тело работать интенсивнее, что приводит к большему сжиганию калорий. Кроме того, постоянно меняющиеся пейзажи и свежий воздух могут сделать пробежки на свежем воздухе более приятными, потенциально побуждая сжечь еще больше калорий.

Однако беговые дорожки предлагают контролируемую среду. Вы можете точно установить темп, наклон и время бега, что даст ощущение контроля за тренировкой.

Эта точность позволяет проводить структурированную интервальную тренировку, которая может увеличить сожженные калории за меньший промежуток времени. Многие беговые дорожки даже имеют функции, имитирующие работу на открытом воздухе, например регулируемый наклон.

Также бег на улице приносит не только физическую пользу, но и финансовую. Это экономически выгодно и удобно - не оплачивать занятия в тренажерном зале.

Благодаря противостоянию ветра вам придется немного больше работать, чтобы не отставать от темпа, а это значит большее сожжение калорий.

Еще одним важным преимуществом бега на дорожке в зале является снижение риска травм. Мягкая поверхность более легкая для суставов по сравнению с бетоном или асфальтом. Это делает беговые дорожки отличным выбором для людей, ранее имевших травмы или проблемы с суставами.

Кроме чрезмерной травмы, внешне есть и другие опасности, среди которых: дорожное движение, неблагоприятные погодные условия, отсутствие освещения в вечернее время.

Меньший удар позволяет бегать дольше и чаще, не ощущая дискомфорта от бега по жесткой поверхности.