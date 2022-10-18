Бесплатные лекарства для переселенцев: где и как украинцы могут получить медпомощь

В Украине граждане могут получить первичную медицинскую помощь и лекарства бесплатно по упрощенной процедуре в условиях военного положения и продолжающейся российской полномасштабной войны.
Медикаменты, и другую гуманитарную помощь предоставляют переселенцам государство, волонтеры, различные волонтерские фонды и организации.
Как и где внутренне перемещенные лица в Украине могут получить бесплатные лекарства - читайте в материале ниже.
Переселенцы имеют упрощенный доступ к медицинской помощи, которую могут получить в любом медучреждении, если оно способно обеспечить необходимое лечение. Также ВПЛ имеют право на бесплатные лекарства при нахождении в стационаре или в рамках программы "Доступні ліки".
В министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий представили алгоритм, как получить бесплатное лечение или необходимые медпрепараты:
Как воспользоваться программой "Доступні ліки" (фото: minre.gov.ua)
Тут можно оформить заявку на бесплатные лекарства - указать конкретные препараты на сайте проекта и/или тот или иной вид помощи, который необходим заявителю. Кстати, тут речь идет не только о медицине, но и о других вещах: одежда и обувь, товары первой необходимости и средства гигиены, прочее...
Когда на заявку появляется отклик от волонтеров, то вы сможете получить необходимую помощь. Во всех ли регионах? Зависит это от типа помощи:
Гуманітарна платформа "єДопомога" (фото: social.edopomoga.gov.ua)
Украинцы, которые пострадали от российской агрессии, могут получить медпрепараты безвозмездно в 14 областях нашей страны. В благотворительном фонде телеведущего Андрея Шабанова предоставляются, в том числе, такие лекарства как L-тироксин и Эутирокс, а также инсулин. Для этого переселенцы могут оставить соответствующую заявку на сайте.
Волонтеры помогают украинцам компенсировать расходы на покупку лекарств
и других экстренных медицинских расходов, используя новый механизм привлечения инвестиций - адресную помощь и визуализацию хода проекта.
Чтобы оставить заявку на помощь, нужно сохранить чек после покупки препарата и отправить на сайте заявку на помощь.
Напомним, ранее в Национальной службе здоровья Украины рассказали, за что не нужно платить при хирургической операции.
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