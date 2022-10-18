Бесплатные лекарства для переселенцев: где и как украинцы могут получить медпомощь

Программа от Минздрава "Доступні ліки".

Переселенцы имеют упрощенный доступ к медицинской помощи, которую могут получить в любом медучреждении, если оно способно обеспечить необходимое лечение. Также ВПЛ имеют право на бесплатные лекарства при нахождении в стационаре или в рамках программы "Доступні ліки".

В министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий представили алгоритм, как получить бесплатное лечение или необходимые медпрепараты:

Как воспользоваться программой "Доступні ліки" (фото: minre.gov.ua)

Гуманитарная платформа "єДопомога".

Тут можно оформить заявку на бесплатные лекарства - указать конкретные препараты на сайте проекта и/или тот или иной вид помощи, который необходим заявителю. Кстати, тут речь идет не только о медицине, но и о других вещах: одежда и обувь, товары первой необходимости и средства гигиены, прочее...

Когда на заявку появляется отклик от волонтеров, то вы сможете получить необходимую помощь. Во всех ли регионах? Зависит это от типа помощи:

Помощь из рук в руки. Человек, нуждающийся в помощи оставляет заявку, в которой описывает какая помощь нужна. Благотворитель, готовый помочь, отзывается на эту заявку. Возможность помощи и скорость зависит от того, какая помощь нужна, и куда ее необходимо передать. К примеру, если помощь нужно доставить близко к зоне активных боевых действий, то по такой заявке будет сложно помочь. Помощь онлайн. В таком случае благотворитель, который готов помочь, отзывается и переводит средства на Подписку "єДопомога". Получить ее можно только в партнерских сетях. Адреса магазинов указаны на сайте.

Гуманітарна платформа "єДопомога" (фото: social.edopomoga.gov.ua)

Бесплатные лекарства от фонда "Ти не один".

Украинцы, которые пострадали от российской агрессии, могут получить медпрепараты безвозмездно в 14 областях нашей страны. В благотворительном фонде телеведущего Андрея Шабанова предоставляются, в том числе, такие лекарства как L-тироксин и Эутирокс, а также инсулин. Для этого переселенцы могут оставить соответствующую заявку на сайте.

Инициатива "Ліки для України".

Волонтеры помогают украинцам компенсировать расходы на покупку лекарств

и других экстренных медицинских расходов, используя новый механизм привлечения инвестиций - адресную помощь и визуализацию хода проекта.

Чтобы оставить заявку на помощь, нужно сохранить чек после покупки препарата и отправить на сайте заявку на помощь.