RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Безопасная доза алкоголя - правда или миф? В Минздраве дали четкий ответ

Чем опасен алкоголь (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Многие думают, что алкоголь якобы можно употреблять умеренно. Но немногие знают, существует ли безопасная доза спиртного.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), на Facebook-странице Министерства здравоохранения Украины появилось четкое разъяснение.

Безопасная доза алкоголя - правда или миф

В сети можно найти немало информации о существовании так называемых "доз" алкоголя для женщин и мужчин. Впрочем, все это ложь.

"Безопасной дозы алкоголя не существует. Хотите сохранить здоровье - полностью откажитесь от алкоголя", - отметили в Минздраве.

В Минздраве напомнили о рисках от употребления алкоголя (фото: facebook.com/moz.ukr)

Чем опасен алкоголь

Кроме того, что алкоголь увеличивает риск инсульта, он наносит немало другого вреда организму. В частности:

  • употребление алкоголя влияет на артериальное давление, а гипертензия это причина половины всех инсультов
  • алкоголь разрушает способность сосудов расширяться при росте объема крови, а это становится причиной хронической гипертензии
  • употребление алкоголя может стать причиной мигания (фибрилляции) предсердий, что в 5 раз увеличивает риск ишемического инсульта.

Кроме этого, алкоголь искажает действие лекарств, которое должно бороться с тромбозом, и препаратов при мерцании предсердий. Это тоже может привести к инсульту. Более того, спиртные напитки повреждают клетки печени, и, как следствие, печень может образовывать недостаточно факторов свертывания крови. А это несет риск появления кровоизлияний в мозг.

"Потребление алкоголя часто идет в составе нездорового паттерна поведения, включающего также и курение, малоактивный образ жизни, несбалансированное питание или несоблюдение лекарственных назначений. Это все вносит свой вклад в рост риска инсульта", - добавили в Минздраве.

Напомним, ранее уже стало известно, сколько нужно не пить алкоголь, чтобы мозг восстановился.

Кроме того, недавно мы рассказывали, что медики назвали болезни, которые трудно лечить антибиотиками.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровя