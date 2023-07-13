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Бесплатные лекарства для онкобольных: как получить, если в вашей больнице их нет

Как получить лекарства онкобольным, если их нет в больнице (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Бесплатные препараты для лечения онкобольных выдают в больницах на основании их заказов, которые подаются раз в год в зависимости от количества пациентов. Но порой бывает так, что лекарства в медучреждении заканчиваются и больные не знают, где они могут получить необходимые препараты.

Что делать в такой ситуации и как получить необходимые лекарства бесплатно, рассказали в Минздраве Украины.

Как получить бесплатные лекарства для онкобольных

Если в больнице, где вы проходите лечение, закончились необходимые бесплатные лекарства, то нужно действовать по такому алгоритму:

1. Собрать все документы, которые подтверждают заболевание и необходимость в конкретном препарате.

2. Проверить, в каких больницах есть остатки препарата, закупленного централизованно - с помощью этого сайта.

3. При возможности переехать - со всеми документами, обследованиями и назначениями обратиться в больницу, где есть препарат и получить его там. Предварительно обязательно нужно связаться с учреждением и уточнить, смогут ли вас там принять.

4. Если переехать возможности нет - обратиться к главному врачу медучреждения, где вы проходите лечение, с заявлением об обеспечении вас необходимым лечением, которое входит в гарантированный пакет услуг. Копию заявления нужно отправить в Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).

5. Проконсультироваться с врачом, который вас лечит или главным врачом медучреждения, где вы проходите лечение, по поводу возможности перераспределения препарата с тех больниц, где он есть в наличии. К этому процессу также привлекается областной департамент здравоохранения.

В такой ситуации необходимо написать заявление на имя руководителя департамента с копией на главного врача, где вы проходите лечение. Вопросы перераспределений лекарственных средств решаются между департаментом здравоохранения/руководителями медучреждений - такой порядок доступен для ДОЗ с учетом постановления Кабмина №298.

Кстати, ранее мы писали о том, где в Украине пациенты с онкологией могут лечиться бесплатно.

А еще рассказывали о том, какие услуги для онкобольных в Украине оказывают бесплатно.

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