Бесплатные лекарства для онкобольных: как получить, если в вашей больнице их нет

Как получить бесплатные лекарства для онкобольных

Если в больнице, где вы проходите лечение, закончились необходимые бесплатные лекарства, то нужно действовать по такому алгоритму:

1. Собрать все документы, которые подтверждают заболевание и необходимость в конкретном препарате.

2. Проверить, в каких больницах есть остатки препарата, закупленного централизованно - с помощью этого сайта.

3. При возможности переехать - со всеми документами, обследованиями и назначениями обратиться в больницу, где есть препарат и получить его там. Предварительно обязательно нужно связаться с учреждением и уточнить, смогут ли вас там принять.

4. Если переехать возможности нет - обратиться к главному врачу медучреждения, где вы проходите лечение, с заявлением об обеспечении вас необходимым лечением, которое входит в гарантированный пакет услуг. Копию заявления нужно отправить в Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).

5. Проконсультироваться с врачом, который вас лечит или главным врачом медучреждения, где вы проходите лечение, по поводу возможности перераспределения препарата с тех больниц, где он есть в наличии. К этому процессу также привлекается областной департамент здравоохранения.

В такой ситуации необходимо написать заявление на имя руководителя департамента с копией на главного врача, где вы проходите лечение. Вопросы перераспределений лекарственных средств решаются между департаментом здравоохранения/руководителями медучреждений - такой порядок доступен для ДОЗ с учетом постановления Кабмина №298.