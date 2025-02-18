"Отвратительно и убого". Экс-ресторатор Борисов разозлил украинцев своим YouTube-каналом: детали скандала

Украинцы начали распространять скриншоты с YouTube-канала Дмитрия Борисова, основателя популярных ресторанов BPSH, Mushlya, Белый налив, Канапа, VATRA, Последняя баррикада и других заведений GastroFamily, и все они - с гневными комментариями, поскольку выпуск велся на русском языке.

Борисова критикуют за то, что он начал работать на расширение российского пространства и обвинили в том, что он запустил очень опасный тренд - возвращение к русскому языку в повседневном и деловом общении.

"Вчера Дмитрий Борисов рассказал всем, что ведет русскоязычный ютуб канал. А сегодня грохнул комментарии всех, кроме тех, кто хвалит его там за то, что "не прогибается под укрофашистов". Даже комментарии вроде Евгения Клопотенко, который просто спросил: "Как же так?" Что ж, это позиция. Имел неосторожность иметь этого неороссиянина в друзьях и когда-то быть знакомым", - написал журналист Богдан Логвиненко и призвал не ходить в рестораны сети GastroFamily. Скриншот

Стоит отметить, что в декабре 2024 года Борисов передал права на бренды и заведения своей бывшей жене Елене. Он остался пассивным партнером и соинвестором, но не занимается решением стратегических и операционных вопросов. Также известно, что ресторатор выехал из Украины и сейчас находится в Словении.

Кроме того, что украинцы возмутились из-за русского языка в видео Борисова на тему ресторанов, гнев вызвал и тот факт, что ресторатор почистил все комментарии на украинском языке и убрал негативные отзывы.

"Это не вопрос русскоязычности, а ценностей. Это еще один пример "оттепели" русскоязычности в Украине, о которых уже не раз писал. Контекст. Дима Борисов (ресторатор) возобновил ведение ютуб-канала на русском для "непанимающих языков". И почистил комментарии на украинском про "а-я-я-й". Ведет - и пусть ведет. Но это так цинично использовать Украину для продвижения себя (да-да, тут будет опять отмазка про Казахстан) - "ресторатор из Украины, который развивал гастрономическую культуру в Украине". Ха!" - считает главный редактор издания Bazilik Media Виктор Дяченко. Скриншот

В комментариях львовской ресторатор и критик Всеволод Полищук отметил, что "Диму очень сильно поплавило именно последние несколько лет".

"Дмитрий Борисов вернулся к созданию контента на русском языке - так, как будто это норма, как будто нет полномасштабной геноцидной войны с Россией, как будто нет десятков тысяч убитых и замученных украинцев за украинский язык и идентичность, как будто запроса на украинский контент у украинцев больше не существует, и вообще - как будто он сделал это не для украинцев, а для русских. Но что более отвратительно и жалко: когда сегодня к Дмитрию пришли с комментариями украинцы и рассказали, что им такой контент не нужен, не интересен, и главное - что они считают это позором и надругательством над теми, кто отдает жизнь за Украину, ответа не то что не было - были подчищены все такие комментарии", - пишет эксперт Оксана Байло.

Она добавила, что это - "кейс публичного самоубийства". Скриншот

Шквал гнева полился и на страницы Борисова в соцсетях, в частности на страницу в Facebook, которую, кстати, он ведет на украинском языке. Но и там - Борисов чистит комментарии от негатива.

Ресторатору посоветовали прекратить ассоциировать себя с Украиной и удалить упоминание этой страны из настроек на своих бизнес-страницах.

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Сам Борисов пока на гневные комментарии не отвечает и эту ситуацию никак не комментирует. Не комментирует хейт и Лена Борисова, бывшая жена ресторатора и владелица фактически всех известных ресторанов сети.

А тем временем волна гнева катится по соцсетям, Борисова критикуют, от него отписываются, и призывают не посещать рестораны сети, которую он основал.