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Безпритульні у Києві можуть поширювати коронавірус: Кличко зробив заяву

STYLERКоронавірус    06.04.2020 - 13:27
Безпритульні у Києві можуть поширювати коронавірус: Кличко зробив заяву
Віталій Кличко повідомив факт про бездомних (фото: РБК-Україна)

Мер Києва зробив заяву про коронавірус у столиці

Коронавірус в Україні інфікував вже 1319 людей, 38 - померли від ускладнень після інфекції, 28 пацієнтів одужали. Зараз лідером кількості заражених COVID-19 є Київ. У столиці 267 випадків захворювання. Про це на брифінгу 6 квітня заявив мер міста Віталій Кличко. Також градоначальник повідомив, що коронавірус можуть поширювати бездомні люди. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Справді, бездомні - це вразлива категорія населення. Їм складно дотримуватися норм елементарної гігієни. Вони можуть бути носіями інфекції. Тому ми пропонуємо таким людям оселитися в будинку соціальної опіки на вулиці Суздальській. Проживання там абсолютно безкоштовно ", - заявив Кличко під час брифінгу.

Також мер столиці заявив, що в Києві можуть посилити обмеження, якщо далі буде продовжуватися недотримання правил. Наприклад, можуть заборонити користування особистим транспортом.

"Якщо далі буде продовжуватися недотримання правил, держава може запровадити суворі обмеження. Зрозуміло, що вони також будуть діяти і в столиці, коли їздити будуть тільки ті, хто забезпечує життєдіяльність нашого міста. Саме тому я звертаюся, не доводити до цього, все залежить від вас", - заявив Кличко.

Як ми раніше писали, на 6 квітня число заражених коронавірусом в Києві досягла 267 осіб. Крім того, померли чотири людини із підтвердженим діагнозом. Київський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України перевіряє на підтвердження або спростування діагнозу ще 97 зразків.

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