"Без мамы остались двое детей". Украинка умерла после операции на щитовидке: врачу ничего не будет

Что известно о трагическом инциденте

Летом 2020 года Наталии провели плановую операцию на щитовидной железе. Через несколько часов после хирургического вмешательства состояние пациентки стало ухудшаться, она сказала об этом медперсоналу. Но из реанимационного отделения отправили интерна, который, по словам пациентов из этой же палаты, ничего не делал.

Впоследствии женщина начала задыхаться, сердце остановилось, возник отек мозга и она впала в кому. Пациентка 13 дней была на аппарате ИВЛ, а потом умерла, не приходя в сознание. У женщины осталось двое детей.

Семья Наталии обвинила в ее смерти дежурного врача. Он отправил к женщине интерна, который не оказал ей помощи.

Спустя почти два года после трагедии анестезиологу сообщили о подозрении. Однако в суде 6 июня 2023 года его оправдали.

За смерть Натальи Лукащик никого не наказали (скриншот)

Какая позиция врача

Медик не признал вину. Он настаивал на том, что не был дежурным врачом по всему медучреждению и оказывал неотложную помощь тяжелым пациентам в своем отделении.

Поскольку суд признал мужчину невиновным, иск о возмещении родным свыше 1,5 млн грн морального и материального ущерба оставил без рассмотрения.

Следует отметить, что в прокуратуре сразу сообщили, что они будут подавать апелляцию.

Также добавим, что в 2017 году еще одного врача из Ровенской областной больницы обвинили в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Тогда в медучреждении умер 28-летний мотоциклист, получивший травмы в аварии.