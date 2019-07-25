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Бетмен живий: у Києві напівголий чоловік на ходу вистрибнув зі "швидкої" (відео)


Раніше чоловік хотів зістрибнути з даху в центрі Києва

У Києві напівголий чоловік на повному ходу вистрибнув з машини швидкої допомоги. Велика швидкість його не збентежила, він впав, але побіг далі. Епічне відео опублікували на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

"Зайвий баласт". Кажуть, що це той самий чувак, який бігав по даху Володимирського ринку", - написали під відео.

Вдень раніше в соцмережах повідомляли, що в центрі Києва чоловік заліз на дах будинку і погрожував з неї стрибнути. Судячи з усього, це був той самий чоловік.

Відео: Чоловік вистрибнув з машини "швидкої" (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі в коментарях зазначили, що "Бетмен живий", а також іронізують над вчинком цієї людини.

  • Все-таки Бетмэн живий, просто костюм втратив.
  • Колі показали прайс на лікування)
  • вдала втеча. Молодець.
  • Проголосувати забув.
  • Ось це медицина !!! На ходу вилікували.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

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